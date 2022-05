Rigoberta Bandini probablemente se ha vuelto la mujer más buscada de España en las últimas semanas. Es que su explosiva aparición en el Benidorm Fest fue una verdadera sorpresa para muchos. La cantante cosechó infinidades de fans gracias a su canción ‘Ay mamá’, que a estas alturas se ha convertido en el nuevo himno feminista, con su letra pretende derribar la censura que hoy existe sobre el cuerpo femenino.

Rigoberta Bandini llega por primera vez a México, se presentará el 7 de mayo en Foro Frontera. / Foto: Cortesía

Acompáñanos este 7 de mayo en Foro Frontera a disfrutar nuestras canciones favoritas: ‘IN SPAIN WE CALL IT SOLEDAD’, ‘PERRA’, ‘TOO MANY DRUGS’ y más.

¡BOLETOS YA A LA VENTA!

https://rigoberta-bandini-cdmx.boletia.com