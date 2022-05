Simone Simons de Epica está lista para celebrar en México

La agrupación Epica decidió tomar en serio su regreso a los escenarios para celebrar su vigésimo aniversario, con lo que mejor le gusta hacer, tocar en vivo. Omega Tour recorrerá el mundo y tiene un apartado especial con Latinoamérica, donde incrementará sus shows para presentarse en nuevas ciudades. Simone Simons charló con Publimetro acerca de este momento musical que viven en medio de tantos cambios que enfrenta el mundo.

Epica celebra 20 años, ¿qué ha sido lo más emblemático en tu historia?

— 20 años es mucho tiempo y hemos hecho tours alrededor del mundo un par de veces; claro que no es todo lo que la gente cree que es, que ser un rockstar es lo mejor del mundo. Definitivamente uno de los mejores trabajos que puedes tener, pero hemos escrito 8 álbumes hasta ahora, hecho tour por el mundo unas cuantas veces, conocido a muchos fans increíbles, muchos países diferentes… México fue uno de los primeros países a los que fuimos fuera de Europa al inicio de Epica.

Lo gracioso es que me hicieron una cirugía en México, me sentía muy mal y tuve que dejar mi apéndice en la Ciudad de México. Tuvimos que hacer un par de shows sin mi, los chicos lo hicieron sin mi y después me pude volver a unir a la banda al final del tour. Pude volver al escenario después de una semana, pero si, esa fue mi primera experiencia en México. Creo que Epica ha tenido sus altibajos, hemos crecido como banda, aún somos exitosos y nos consideramos con suerte. Los últimos dos años fueron difíciles, pero aquí seguimos y no nos rendiremos; continuaremos hasta que tengamos que subir al escenario en silla de ruedas.

“La música es un buen sistema de soporte así que es momento de volver a los escenarios. Ya estoy preparando mis maletas y lista para tomar el vuelo”. — Simone Simons

¿Qué tanto “pesa” Epica en esto tiempos?

— Ha evolucionado a través de los años con nuevos integrantes de la banda uniéndose a Epica y tenemos un par de escritores, así que todos en la banda pueden escribir canciones, no tenemos un compositor principal. Es complicado escoger las canciones que formarán parte del álbum. Creo que de alguna manera es un lujo, pero también puede ser un poco difícil.

La banda se ha vuelto más pesada a través del tiempo, pero aún tenemos el típico sonido en los coros, nuestros coros aún son la esencia sinfónica y amamos lo que hacemos así que creo que es la pasión, la ambición y la energía que tenemos. Siempre nos gusta divertirnos y a la gente le gusta eso.

Epica está de vuelta en México. Simone Simons, es la voz de la agrupación de metal sinfónico, en entrevista con Publimetro compartió cómo ha sido la evolución de la agrupación. (Foto: Tim Tronckoe.)

¿Omega marca el fin de la trilogía que comenzó con Quantum Enigma?

— Cuando anunciamos que el álbum se llamaría Omega, todos pensaron que sería que iba a ser el final de Epica, pero no lo es. Básicamente es una continuación de la espiritualidad, que tienen que encontrarse y encontrar el verdadero sentido de la vida; creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos a nosotros mismos y que todos buscamos la respuesta por el resto de nuestras vidas. Para mí la música ha sido estos últimos años ha sido un lugar seguro también; aparte de ser música, también escuchar música, escribirla y cantarla es de alguna manera terapéutico.

Por primera vez harán un mega tour, ¿qué nos puedes adelantar?

— Estamos muy emocionados. Estamos felices por volver, iremos a un par de ciudades nuevas y este es el tour mexicano más grande que hemos hecho. Este es el Omega World Tour, así que tocaremos muchas canciones de Omega, pero no nos olvidaremos de los clásicos de Epica.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de sus shows en Latinoamérica?

— Fue como un choque cultural el venir de Europa, donde el clima es diferente, las personas son diferentes… también muy pequeñas. Amo la comida mexicana, amo el arte mexicano, soy una gran fan de Frida Khalo y hasta fui a visitar la casa donde vivía con Diego. Tenemos una biografía que se llama The Essence of Epica donde hablamos de eso también.

¿Cómo afecta el conflicto entre Rusia y Ucrania?

— Me entristece y estresa mucho toda la situación porque no sabemos cómo terminará esto. El que tantas personas tengan que morir o dejar sus casas me parte el corazón, sé que en Alemania tengo una buena vida y estoy muy agradecida por ello, pero estoy consciente que las cosas pueden cambiar para mal (espero que no).

Tenemos un dicho en Neerlandés que dice: ‘La esperanza es lo último que muere’, así que todavía tengo esperanzas en la humanidad, pero no sé qué decidirá hacer el hombre en Rusia, si sus amenazas son verdaderas o no. Son tiempos difíciles, es espantoso e intento mantener la cordura por mi misma, por mi familia y pues tenemos que esperar, ver y ayudar en lo posible. Mi esposo y yo donamos dinero y mantenemos nuestros dedos cruzados.

