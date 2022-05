Bad Bunny, Eiza González, Anitta y J Balvin deslumbran en la alfombra roja de la Met Gala 2022

El pasado lunes 2 de mayo, se llevó a cabo la Met Gala de este año, donde las distintas personalidades del mundo del entretenimiento incluidos varios artistas latinos, desfilaron por la escalinata del Museo Metropolitano de Arte (MET), donde impactaron con sus extravagantes atuendos.

Blake Lively en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Bad Bunny, Eiza González, Anitta y J Balvin deslumbran en la Met Gala 2022

Para este año la temática fue “Glamour dorado” y a la par se celebró la exposición ‘In America: An Anthology of Fashion’, por otro lado, Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds y Lin-Manuel Miranda fueron los coanfitriones de la gala de este año. Asimismo, los artistas latinos Anitta, Bad Bunny, J Balvin y Eiza González, no perdieron la oportunidad de desfilar por la alfombra roja en lo que se conoce como “La noche más grande de la moda”.

Ryan Reynolds en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Bad Bunny

Bad Bunny en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: AP (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Anitta

Anitta en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Eiza González

Eiza González en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

J Balvin

J Balvin en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)