BTS anuncia Proof, su nuevo álbum ¿Dónde y cuándo sale a la venta?

El pasado cuatro de mayo, el grupo de k-pop surcoreano BTS, sorprendió a ARMY, al anunciar el nombre oficial de su nueva producción discográfica, la cual se titula ‘Proof’ y verá la luz el próximo 10 de junio, lo que marca un nuevo comeback para el grupo conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung y Jungkook.

BTS revela nombre para nuevo álbum 'Proof'. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Hace un par de semanas se informó que BTS se encontraba con los preparativos del nuevo álbum, tras publicar un anuncio en su cuarto y último concierto de Permission To Dance ON STAGE de Las Vegas, el cual vino acompañado de la leyenda We Are Bulletproof.

Cabe recalcar, que Proof hace referencia al sencillo We Are Bulletproof Pt. 2 estrenado en 2013 pertenenciente al álbum debut de BTS 2 Cool 4 Skool.

Comunicado oficial emitido en Weverse traducido al español:

“Hola. Esto es BIGHIT MUSIC

Después de correr sin cesar hacia adelante desde 2013, BTS está celebrando su noveno aniversario el próximo mes de junio. Esto es todo gracias a ARMY que nos han enviado su amor inquebrantable y apoyo.

El álbum de antología de BTS que encarna la historia de BTS se lanzará a la par que comienzan un nuevo capítulo como artista que ha estado activo durante nueve años para mirar hacia atrás y sus esfuerzos pasados.

El disco de antología “Proof” consta de tres CD e incluye muchas pistas diferentes, incluidas tres canciones completamente nuevas que reflejan los pensamientos e ideas de los miembros sobre el pasado, presente y futuro de BTS.

Esperen con ansias el álbum de antología de BTS “Proof”, y revive la historia que hicieron BTS y ARMY juntos hasta ahora, y seguirán haciendo en el futuro por venir.

Fecha de pre-pedido: comienza a las 11 a.m., jueves 5 de mayo de 2022 (KST)

Fecha de lanzamiento: 1 p. m., viernes 10 de junio de 2022 (KST)”

Comunicado oficial acerca del nuevo comeback de BTS emitido en Weverse. / Foto: Weverse

A la par, se compartió la portada oficial del disco, mismo que retrata todas las épocas y discografías del grupo y que abrirá paso a una nueva versión de BTS.

Portada del disco oficial para ‘Proof’: