Kim Kardashian: cuánto costó el vestido icónico de Marilyn Monroe que usó en Met Gala

La alfombra roja en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York evocó la época dorada de la moda con los trajes más extravagantes, elegantes e inesperados de la famosa Met Gala 2022. Una que sin duda robó la atención de la ceremonia fue la socialité Kim Kardashian quien rindió un homenaje a la diva de Hollywood, Marilyn Monroe.

La estrella del reality “The Kardashians” caminó del brazo de su pareja, Pete Davidson, quien llevó un traje clásico en color negro. Todas las miradas se posaron en la influencer de 41 años quien lució el mismo vestido con el que Monroe cantó “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy, con quien habría protagonizado un tórrido romance.

“Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ´Happy Birthday´ al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6.000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis”, escribió la famosa en sus redes sociales donde compartió imágenes de su look.

Luego agradeció al museo Ripley’s Believe It or Not! “por la oportunidad de estrenar una pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”.

Lucir este traje ceñido resultó un desafío físico para la famosa, quien relató la dieta estricta que debió seguir. “Siempre pensé que tenía muchas curvas. me imaginé que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande, y más grande donde ella era más pequeña. Entonces, cuando no me quedaba bien, quería llorar”, dijo la empresaria quien debió perder al menos 8 kilos para poder usar el traje, según dijo a Vogue.

El elegante traje que Monroe lució en la celebración del 45 cumpleaños de Kennedy en el Madison Square Garden es toda una joya histórica. Ripley’s Believe It or Not! lo habría adquirido en 2016 por la suma de 4,8 millones de dólares, lo que lo convirtió en el vestido más caro vendido en una subasta, destacó la publicación estadounidense.

Kim Kardashian tiñó la cabellera de rubio platinado y un elegante abrigo de piel que dio el toque glamoroso a una gala donde las celebridades evocaron la época dorada de la moda estadounidense, que abarcó los años 1870 y 1890. Otros famosos se lucieron entre ellos Jared Leto, Alicia Keys, Blake Lively, Vanessa Hudgens, Kaia Gerber y Emma Stone

El clan Kardashian en la alfombra roja fue uno de los momentos más esperados del evento. Mientras Kim acertaba con su look al estilo Monroy, muchos fanáticos criticaron los vestuarios de sus hermanas Khloé, Kourtney y en especial Kylie. La mejor de la familia desató los memes en las redes sociales al vestir con un traje de novia y un velo confeccionado con una gorra.