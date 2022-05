Martha Higareda nunca andaría con Mauricio Ochmann por esta razón

La actriz Martha Higareda confesó que ella nunca podría salir con el actor Mauricio Ochmann. Fue durante una emisión del podcast llamado “De todo un mucho”, el cual conduce Higareda junto a Yordi Rosado, donde realizaron una dinámica para contestar preguntas del público.

Una de los usuarios cuestionó a Martha acerca de qué haría si Ochmann la pretendiera en algún momento, a lo cual respondió, “Si tú me dijeras: resulta que el ex esposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tira la onda, no, no, yo no podría”. Es importante mencionar que desde hace unos años Aislinn y Martha se conocen y por lo visto son muy buenas amigas. Pues hubo un proyecto en el cual trabajaron juntas que se llama “Te Presento a Laura”, una cinta que fue protagonizada y escrita por Higareda en la cual participó Aislinn cuando comenzaba a actuar.

La artista se encuentra en una relación estable con Lewis Howes

Asimismo, Martha confesó a Yordi, “Es más, yo creo que él no lo haría, de que sabe que somos amigas Aislinn y yo, pero suponiendo, no, no podría”. Algo que sorprendió a Martha fue que Yordi Rosado le mencionó que en la entrevista más reciente que él le hizo a Ochmann en su programa le habló de Martha y le Mauricio le dijo, “Oye, por cierto Martita qué guapa, pero también está preciosa de todo a todo”. Ante esto Higareda aseveró que seguramente Yordi estaba mintiendo.

Finalmente, Martha Higareda se encuentra en una relación sentimental con Lewis Howes y constantemente en su redes sociales se la pasa compartiendo fotos y videos con su novio. Esto aunque ha habido muchos rumores que Howes le fue infiel a Yanet García con Martha Higareda. Por su parte, Higareda ha defendido su relación y ha dicho que cuando Howes comenzó a andar con ella ya no era novio de Yanet.