The Rock se convierte en un corpulento Jimador en Jalisco

Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, se ha vuelto un visitante frecuente de Jalisco... ¿Cuál es la razón? El popular actor de Hollywood tiene lazos especiales con el poblado de Jesús María, ubicado a dos horas de Guadalajara, donde realiza visitas para estar pendiente de todos los procesos que lleva su marca de tequila Teremana.

El pequeño poblado se ha transformado en los últimos años, desde que The Rock decidió que ese fuera el lugar para producir sus destilados, ya que su visita atrae a curiosos, pero también los habitantes agradecen las fuentes de trabajo que se abrieron con su llegada.

Dwayne Johnson en Jalisco. El popular actor crece en u faceta como empresario. (Foto: Instagram.)

El actor y productor visita frecuentemente los paisajes agaveros, por lo menos trata de viajar a Jalisco cada seis meses para tener una conexión con la tierra que le brinda nuevas experiencias como empresario y ser humano.

Johnson llega en su avión privado directo al municipio de Jalisco y evita llamar la atención, porque su estancia es breve pero con el tiempo para convivir con todo su personal.

El exluchador suele estar continuamente en la tierra de la bebida espirituosa, para estar al pendiente de la producción y de la gente que está detrás de la marca.

Celebridades hallan en Jalisco la ‘fórmula mágica’ para negocios

Este fin de semana publicó un video de su reciente visita, en el que muestra lo orgulloso de su equipo de trabajo.

“Estamos iniciando la construcción de nuestra segunda destilería masiva para satisfacer la extraordinaria demanda de nuestro tequila Teremana. Han convertido al tequila Teremana en el tequila de más rápido crecimiento en el mundo. La mejor parte del éxito de nuestra marca es que cuanto más crecemos, más empleos creamos en México y en todo el mundo”, compartió el famoso actor.

Dwayne Johnson además de producir el tequila, admira el paisaje agavero de la región, por lo que continuamente comparte imágenes en sus redes sociales.

“Sonriendo a lo grande aquí para mostrarles esta hermosa foto de acres ilimitados de nuestros campos completamente maduros de agave azul Weber en Jesús María, México. Estoy sonriendo porque muchos me llamaron loco por tener grandes ambiciones y metas en la industria del tequila/licores. Me han llamado loco toda mi vida y si algo me apasiona, lo hago. Podría ganar, podría recibir una patada en el trasero; de cualquier manera, es mi pasión la que siempre me guiará”, añadió en sus redes sociales.

The Rock hace el papel de Jimador

El jimador es el encargado de cosechar plantas de agave, principalmente para la elaboración de tequila, sotol y mezcal. Esta tarea requiere la habilidad de identificar el agave maduro (entre 8 y 12 años) y cortar la penca para su proceso. Este oficio se volvió parte de las actividades que realiza el actor en cada visita.

¿Dónde se ubica Jesús María?

Jesús María es un pueblo y municipio de la Región Altos Sur del estado de Jalisco, que se ubica a dos horas de Guadalajara.