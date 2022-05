Carlos Rivera tiene emotiva despedida de “José el soñador” en Guadalajara

El musical José el soñador llegó con todo su despliegue de tecnología, canciones y elenco al Auditorio Telmex, que tuvo un momento especial ya que fue la despedida de Carlos Rivera. Con dos funciones llenas, el cantante mexicano realizó estuvo arropado por el cariño de los asistentes.

Carlos Rivera, Fela Domínguez y Kalimba brindaron una noche especial este miércoles, quienes recibieron los aplausos del público, tras cada cuadro musical; también se ovacionaron a los 33 artistas que aparecieron sobre el escenario.

“Hemos elegido Guadalajara para esta despedida. Me hace especial ilusión, porque Guadalajara es de las mejores plazas que tengo en todo el mundo, no solo México. Este teatro (Auditorio Telmex) que me ha visto cantar en mis propios conciertos, ahora me trae por primera vez con un musical a través de José, que ha sido una experiencia preciosa y que agradezco mucho haberlo vivido. Hoy (miércoles) que estoy aquí con mis compañeros mucho más, aunque sea para decir adiós”, señaló Carlos Rivera antes de salir al escenario.

El cantante mexicano reveló que tiene mucho de parecido con José, “me quedo con ese Carlos soñador, literalmente, hacer José el soñador no es una casualidad, porque es un personaje que soñaba muchas cosas y que pasó por muchas cosas; al final, él nunca perdió la fe, le vino lo mejor y triunfó. Es muy parecido a mi historia, de ese Carlos soñador que pasó por muchas cosas, pero al final -gracias a Dios, se fueron cumpliendo todos esos sueños enormes, que en su momento parecían enormes, difíciles e imposibles. Los sueños son posibles pero hay que trabajar y atreverse a ellos”, detalló.

Carlos Rivera le dedica la última función en José el Soñador al amor de su vida Cynthia y a su ex novia Hiromi

Carlos Rivera aparece como esclavo sexy, que generó expresiones de admiración de sus fans; incluso bromeó al señalar que Kalimba, quien hará al nuevo José, también se va a “encuerar” en el escenario.

Cambio de capa de José el soñador

Kalimba es el sucesor de Carlos Rivera con el protagónico en el musical José el soñador. Mientras que para El Faraón se alternarán Erik Rubin y Leonardo de Lozanne, a partir del 20 de mayo que inicia la segunda temporada en la Ciudad de México.

“Me estoy despidiendo del personaje de El Faraón al que le entregué el corazón que recibió mucho cariño, por eso se siente un poco triste. También el saber que es la última vez que estaré compartiendo este proyecto con Carlos Rivera”, compartió Kalimba.

El cantante se encuentra en plenos ensayos para su nuevo reto en el musical, “lo que viene me emociona en grande, antier fue mi prueba de vestuario para ponerme esa capa tan importante y ya estoy entendiendo a José. En los primeros días habrá nervios, pero no por tomar cualquier papel porque al final de casi los 40 años que tengo y 38 años de ellos en los, he aprendido que el nervio viene cuando no estás preparado, pero si hay una emoción es fuerte”.

Kalimba regresará a Guadalajara con el Cumbia Machine Tour, el 2000′s Pop Tour, su gira en solitario y al final del años con OV7.