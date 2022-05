Héctor Suárez Gomís da su declaración ante la denuncia de Vicente Serrano

El youtuber y periodista Vicente Serrano, denunció que el actor y conductor, Héctor Suárez Gomís lo agredió en un restaurante ubicado en la plaza Artz Pedregal y le rompió sus lentes, por lo que, por medio de redes sociales, exigió que las autoridades intervinieran y tras esto, comenzó la polémica.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

🗣¡Periodista domesticado! https://t.co/8HHZiiDi6a — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 4, 2022

En una entrevista llevada a cabo el pasado cinco de mayo con el periodista Joaquín López-Dóriga, Héctor Suárez Gomís reveló que todo comenzó 10 años atrás, y el pasado cuatro de mayo, se encontraba en un restaurante y llegó Vicente Serrano y se acercó a su mesa, tras esto, se sentó a su lado pero lo mandó al demonio y comenzaron a hacerse de palabras.

Héctor Suárez Gomís da su declaración ante la denuncia hecha por Vicente Serrano. / Foto: Facebook Operación Mamut Agencias

“Me levanté y lo encaré y con la yema de mis dedos le di un garnuchazo en sus lentes y se cayeron pero el dijo que le estrellé los lentes en la cara, y trato de escudarse diciendo que era periodista, además, me dijo que que bueno que se había muerto mi papá porque sin el no soy nada, después hizo un show gigante y se tiró al suelo cuando llegó la policía”.

Mi versión de los hechos (que además va a coincidir con los videos de las cámaras de seguridad del Restaurante) a las 3 de la tarde en el noticiero de Joaquín López Dóriga.

Enlace vía Zoom. @lopezdoriga — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 5, 2022

Además, señaló que la policía lo subió a la patrulla con su consentimiento y Serrano emitió su declaración pero el se reservó, reveló que sí se hicieron de palabras y se insultaron pero nunca lo tocó e incluso compartió que su abogado lo ha amenazado “El habla de una agresión, pero yo nunca lo toqué, yo no estoy orgulloso de lo que hice, solo digo que está exagerando y mintiendo”, expresó el actor.