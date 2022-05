Mayeli Alonso lanza advertencia antes de llegar a “La casa de los famosos 2″

La nueva edición del reality show “La casa de los famosos” inicia este 10 mayo con un elenco renovado. Enter estos se destaca Mayeli Alonso, expareja de Lupillo Rivera, quien ya deja ver su carácter ante posibles roces con el resto de celebridades participantes.

La empresaria reaccionó a varios comentarios de su seguidores en sus redes sociales, quienes advertían sobre la presencia de Brenda Zambrano, exconcursante de los programas Acapulco Shore y Resistiré. En algunos de los mensajes incluso se refiririeron a la influencer como “la loca de Acapulco”.

Pero Mayeli no pasó por alto los detalles y de inmediato respondió. “Díganle a ella que tenga cuidado conmigo, porque yo así vengan de Acapulco, de Nueva York, de Chicago, de Oaxaca del mismo Chihuahua si me buscan me van a encontrar. Yo soy cabrona y punto”, exclamó. Los seguidores apoyaron sus palabras y dieron por hecho su triunfo en la competencia de la cadena Telemundo.

Mayeli se reunirá con quien fuera su compañera en “Rica Famosa Latina”, Niurka Marcos, por lo que se expresó ansiosa por este nuevo reto. “Soy amiga de Niurka, me lo voy a pasar bien chida con ella, va a estar bien divertido. Sobre la participación de Laura Bozzo guardó silencio unos minutos y luego exclamó “No sé cómo me voy a llevar con cada uno”.

También se mostró dispuesta a disfrutar la experiencia y no descartó hacer nuevas amistades. “Me siento no preocupada, si no ansiosa”, dijo Alonso, quien aprovechó la transmisión en vivo en Instagram para dar detalles de su pleito legal con su exsocial Daisy Cabral. “Son los tiempos del juez. Nadie tiene el poder de hacer corto o largo un caso, para nada”.

En total 16 famosos se unieron a esta segunda temporara de La casa de los famosos. Entre estos se cuentan la presentadora Laura Bozzo, la actriz Niurka Marcos, Daniela Navarro, Luis Potro Caballero, Eduardo Rodrígiez, el actor Osvaldo Ríos y el coreógrafo español Toni Costa.

El ex de Adamari López protagonizó una emotiva despedida de su hija Alaia, quien le regaló un enorme corazón de peluche que él prometió llevar a la competencia. “Me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos, yo me derrumbo cuando la escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez esta más cerca”, escribió en sus redes sociales.