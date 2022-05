Miguel Ángel, exconcursante de La Academia: de la música a ¿vender tacos?

La Academia 20 años, proyecto que celebra el aniversario del reality show de canto, ha hecho recordar a varios de sus participantes más populares, y aún más, conocer qué ha sido de sus vidas luego de finalizar la competencia.

Uno de ellos es el carimástico Miguel Ángel Rodríguez, quien fue finalista en la primera generación del programa, que finalmente ganó Myriam Montemayor, originaria de Monterrey. El joven entonces inició una carrera en la industria musical aunque no habría logrado el éxito esperado, por lo tuvo que dedicarse a otros oficios para sobrevivir, entre estos la venta de tacos.

La versión que circuló en varios medios locales generó la reacción de Miguel Ángel quie publicó en sus redes sociales la preparación de carne asada mientras se burlaba de los comentarios sobre la manera en que se ganaría la vida. ““Uno ya no puede hacer un carnitas asada y subirlo a su perfil por qué te sacan nota diciendo que ahora vendo tacos…”, escribió.

Aunque con su comentario desestimó los rumores, el artista no descartó recurrir a la venta de comida o de idear un negocio gastronómico para ganarse la vida. “Jajajaja no sería mala idea… Emprendamos un negocio de tacos… De que los van a querer”, se burló mientras invitaba a los fanáticos a realizar sus pedidos de tacos. Miguel Ángel dejó ver que sigue dedicado a la música con videos de sus presentaciones en fiestas y eventos privados.

La Academia 20 años ha generado muchas expectativas entre los seguidores del reality show de canto que ha ayudado a impulsar la carrera de varios talentos musicales entre estos Yuridia, Yahir, la ganadora del Grammy, Nadia; y el cantante Carlos Rivera quien ha triunfado en varios musicales como el más reciente “José, el soñador”.

De acuerdo con el programa programa Fórmula Espectacular, esta edición especial inicia este domingo 12 de junio. En la conducción estaría Adal Ramones mientras que Ingrid Coronado sería la encargada de comentar los detrás de cámara y las incidencias de los ensayos sabatinos. También se comentó sobre la participación de Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Lola Cortés como miembros de jurado.

“Hay un ´necesitamos hablar´ y quiero escuchar lo que quieren decir, nunca está de más. Me encantaría que sean cosas favorables, no me gustaría que repitiérámos cosas que no ayudaron, que lo hicieron fue poner en duda el reality show y el concurso como tal. Estoy esperando que me llamen”, dijo la bailarina y actriz sobre la posibilidad de regresar al programa.