Estas famosas podrían interpretar a Yuri en su bioserie

La cantante mexicana Yuri ha tenido una carrera exitosa por más de dos décadas. A lo largo de su trayectoria ha celebrado muchos méritos aunque también ha protagonizado varias polémicas y otros momentos escandalosos que también piensa revelar en la bioserie que prepara.

La guera , quien alista su gira Euforia, habló sobre este sueño en el programa Ventaneando. “Pareciera que ya conté todo sobre mí pero no, hay muchas cosas. Cuando mi mamá vivía un día me dijo ´Hija, si algún día estás en una serie, qué vas a contar´, yo le pedió permiso para contar nuestros momentos difíciles. Ella se quedó callada y luego me dijo ´Hija, es que a veces las malas del cuento... yo me imagino las caras que me van a hacer”.

Luego su madre dio la autorización con un consejo contundente. “Si esto esto es para edificar, y para que vean que las madres y las hijas, los errores que se cometen para tener una buena relación como tu y yo tenemos ahora, hazlo porque sé que vale la pena”. La cantante aseguró que durante su retiro musical en en la década de los noventa, vivió momentos que ahora revelará. “Dios tenía que tratar mi vida porque mi seguridad estaba basada en cosas materiales”, afirmó.

La cantante aseguró que en aquel tiempo vivió precariedades económicas que finalmente se convirtieron en lecciones de vida. “No tenía ni para pagar la luz, yo me colgaba del poste de al lado, un casa espectacular y tuve que vender todo, regresar mi yate, mis autos, muchas cosas. Como yo me retiré, no podía seguir cantando, mi cuerpo no me daba; desde los 11 hasta los 30 años yo no dejé de trabajar, dia y noche, no tomaba tiempos de vacaciones, me die cuenta de que tenía que retirarme para limpiar muchas áreas que estaban muy dañadas”.

En varias ocasiones, Yuri ha revelado qué famosa le gustaría interpretara su papel en la bioserie. Recientemente nombró a la cantante Anahí y también a la actriz mexicana Fernanda Castillo. ““Las dos son divinas, las dos están bellas, mucho más lindas que yo. Me encantaría, cualquiera de ellas dos, bueno en diferentes etapas, porque Fernanda es un poco más madurita que Anahí, pero las dos son divinas””, dijo en el magazine “Venga la alegría”.