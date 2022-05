Erick Elías defiende el valor de los melodramas en la pantalla

El tapatío Erick Elías se encuentra en México filmando la película Quiero tu vida, de la casa productora Ventanarosa Productions, propiedad de Salma Hayek. El actor mexicano platicó con Publimetro sobre los proyectos que están cayendo a sus manos, que lo llenan de nuevas experiencias en su camino como actor.

Regresas a México, ¿cómo es la nueva aventura de trabajar con Salma Hayek?

— Estoy filmando la película Quiero tu vida bajo la producción de Salma Hayek para la plataforma ViX, donde estamos Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez. Es una comedia de un futbolista, en las que estoy haciendo cosas muy divertidas y estamos en eso para que quede terminada antes del mundial. Interpretar a un jugador de futbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi dos meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar.

¿Estás satisfecho con tu carrera?

— Si, porque he aprendido mucho a decir que no, antes me costaba bastante (...), me llegaban guiones y quería hacerlos todos. Ahora, ya tengo como la mente más fría y más claro que camino es el que quiero, donde me siento más cómodo. La pandemia me hizo darme cuenta de que no me tengo que meter en lo que no me llena o llama.

Recién estrenaste la serie española Días mejores, ¿los dramedy te sientan bien?

— Días mejores es una serie que no tiene la pretensión de hacer algo espectacular, es una serie muy bien contada, bonita y con un tema que nos interesa a todos, como es la muerte. Son cuatro casos, de cuatro personas que perdieron a un ser querido, tienen hijos y que llegan levantando la mano para pedir ayuda.

Creo que eso también es lo importante, de decir está bien que necesitemos ayuda, porque no podemos solo reflejarnos en los problemas de los demás. También, aprender a normalizar el ir a terapia y no juzgar a quien acude con un psicólogo. Es una serie que maneja de manera divertida, ligera y bonita el tema de la muerte.

Erick Elías. El actor mexicano asume una nueva forma de trabajar. (Foto: Cortesía.)

Iniciaste en las telenovelas, ¿a favor de los melodramas?

— Se ha defendido mucho lo que sabemos hacer muy bien los latinos que es el melodrama, no estamos peleados (..), muchos juzgan las telenovelas. Creo que lo importante es competir con los niveles de calidad, porque uno consumidor está viendo cosas buenas, pero nunca peleándonos con lo que sabemos hacer los mexicanos, que es el melodrama. Esos contenidos están en el número uno en todo el mundo y creo que las historias de los latinos están entrando al juego con una pelea con calidad.

“Me acaban de ofrecer un proyecto de teatro en España, y tal vez, me vuelvo a ir a España para una segunda temporada de Días mejores” — Erick Elías

¿Qué facetas desconocemos de Erick Elías?

— Me gusta mucho el diseño y el tema de muebles, ya estoy trabajando en eso; además, tengo una idea para adentrarme en los documentales.

