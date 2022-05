Manelyk podría tener nuevo novio y se trataría del hermano de Alejandro Speitzer

Hace un par de semanas, Manelyk González, quien saltó a la fama gracias al reality show Acapulco Shore, se integró a la nueva sección Las Estrellas Bailan en Hoy del programa de televisión matutino Hoy, y al parecer, también dejó atrás su romance del show de MTV y podría tener nuevo novio y se trataría del hermano de un famoso actor.

Manelyk de Acapulco Shore revela que el hermano de Alex Speitzer es como su novio. / Foto: Instagram

Y es que, parece ser que dejó atrás a Jawy con quien iba a contraer matrimonio, y ahora, está enfocada en su nueva conquista y podría tratarse de Carlos Speitzer, hermano mayor del actor Alejandro Speitzer. Añadiendo a lo anterior, Carlos y Mane son pareja en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy.

Manelyk asegura que podría tener un romance con Raúl Araiza

Pero eso no es todo, ya que la ex shore, es toda una rompe corazones, debido a que Raúl Araiza, conductor de Hoy, reveló que está interesado en ella y así fue su reacción,

“Me estoy enterando de que le gusto, pero no lo culpo, soy encantadora, voy a poner atención porque no sabía, estoy soltera pero no quiero compromisos y menos con mis compañeros de trabajo, estoy emocionada por este chisme, le voy a escribir ahorita mismo”.

Carlos Speitzer y Alejandro Speitzer. Manelyk de Acapulco Shore revela que el hermano de Alex Speitzer es como su novio. / Foto: Instagram

“Es como mi novio, pero sin derechos”, Manelyk habla de Carlos Speitzer

A la par, fue cuestionada sobre la buena química que tiene con el hermano mayor de Alejandro Speitzer y respondió “Subo a Carlitos a mis historias, hay buena química porque es mi pareja de baile, es como si fuera ahorita mi novio pero sin derechos, estamos juntos todo el tiempo”.

No cabe duda, que estos rumores surgieron por algo y es que en el programa de la semana pasada, cuando presentaron la canción Envolver de Anitta, ambos concursantes compartieron un tierno beso que encendió las redes sociales.