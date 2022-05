Ninel Conde: así se transformó en Gloria Trevi

La segunda temporada de la competencia “Tu cara me suena” sorprendió al público de una manera grata. Los famosos dieron el máximo en sus presentaciones, entre ella la actriz y cantante Ninel Conde, una de las favoritas del reality show de Telemundo.

La famosa llegó al escenario con botas altas, jeans y medias rotas y una melena alborotada que de inmediato reveló la estrella que imitaba. Se trató de Gloria Trevi, una de las intérpretes más irreverentes, quien se hizo presente en el show con la canción “Pelo suelto”.

“La mejor imitación de Ninel”, “Excelente me gustó”, “Me gustó la Ninel, no es fácil hacer a la Trevi en energía en movimientos y en la voz tan peculiar”, fueron algunos de los comentarios que dejó la presentación. La cantante se expresó emocionada y agradeció el apoyo del público con un mensaje emotico. “Para esta última gala quería tener el “Pelo Suelto” como mi comadre bella y única @gloriatrevi. Me lo disfruté tanto que hasta me moreteé las rodillas”.

La gala comenzó con la presentanción de Kika Edgar quien imitó a la española Natalia Jiménez, con un increíble vestido mexicano y accesorios florales. Entre los aplausos y elogios, le siguió Yahir, quien personificó al reguetonero Maluna, con el tema “Háwai”.

Sherlyn González, quien se destacó en varias galas, una de ellas imitando al colombiano Camilo, esta vez prefirió personificar a la intérprete de “Ciega, sordamuda”, Shakira, con su peculiar atuendo de trenzas y outfit de cuero. Finalmente Michael Stuart imitió al ´divo de Juárez´, Juan Gabriel, un show que le mereció el primer lugar de esta segunda temporada.

Para celebrar la gala, Ninel Conde, volvió al escenario ahora cantando con Los Ángeles Azules, un momento que hizo bailar al jurado integrado por Charityn, Angélica Vale, Víctor Manuelle y Edén Muñoz. “Esta gala me trajo un sin fin de sentimientos encontrados y mucha pero muchísima satisfacción de haber estado ahí”, expresó la cantante quien compartió el escenario con Helen Ochoa.

Michael Stuart llegó a Despierta América con su trofeo en las manos y expresando su apoyo por la puntuación recibida en la gala final del reality donde personificó al cantante mexicano Juan Gabriel. “Fue un reto más allá de la interpretación, sabiendo la grandeza de Juan Gabriel como artista en el mundo entero, el respeto que se ganó, un showman, la gente no lo iba a ver solo por su voz, en vivo era otra cosa, sus reacciones y la forma en que se desplegaba por el escenario”.