Rigoberta Bandini le canta a las mamás desde la sinceridad, valentía y libertad

Paula Ribó es la joven que en poco tiempo se ha convertido en una cantante que representa el feminismo por la letra de su sencillo “Ay Mamá”. Rigoberta Bandini es el nombre artístico que Paula eligió para compartir con el mundo su arte. “Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras... Escúchame...”, es parte de la canción que Rigoberta escribió hace siete años y con la cual le habla a las mujeres y principalmente a las “mamás”.

La artista española vino de visita a la Ciudad de México para conocer la energía de la audiencia mexicana y se presentó en el Foro Frontera ubicado en la colonia Roma. En su visita a México Rigoberta estuvo en la redacción de Publimetro junto con toda su banda y acerca de su carrera, sencillos y planes la joven dijo, “Él Esteban que toca el teclado y además es mi pareja, él es Juan y toca la batería eléctrica y ella es Belén que canta conmigo, es corista y ellos son mis primos hermanos”. Bandini comentó que en un inicio ella y Esteban comenzaron el proyecto solos pero en cuanto comenzó a tomar forma de inmediato invitaron a Juan y a Belén.

De su sencillo más famoso, “Ay Mamá” con el cual compitió en el Benidorm Fest 2022 para representar a España en Eurovisión, la artista platicó, “Comencé a revisar canciones que ya tenía escritas que nunca han salido a la luz y recuperé Ay Mamá que escribí hace siete años, entonces la segunda parte de la escritura fue ahora para competir en Eurovisión y teníamos el deadline muy marcado”. En la competencia Benidorm Fest Rigoberta Bandini quedó en segundo lugar pues obtuvo 91 puntos y se quedó a tan sólo 5 puntos de la victoria, no obstante, desde un inicio Rigoberta era la favorita para representar a España y dijo que no descarta la posibilidad de volver a entrar en la competición en un futuro.

Juan, Rigoberta, Esteban y Belén. Juan, Rigoberta, Esteban y Belén. / Foto: Alejandra Mejía.

Relacionado con el feminismo, Rigoberta Bandini explicó, “Sí que soy feminista y a mí lo que más me motiva del feminismo es el constante desaprender y la humildad de entender que nadie sabe más que nadie. Realmente hemos sido criados en estructuras patriarcalmente podridas y nadie se salva de ello entonces para mí lo que me motiva del feminismo es la humildad de ser conscientes que nos queda muchísimo por avanzar. Yo a través de mis canciones intento conectar con mi verdad y mi verdad es feminista”.

La canción de “Ay Mamá” se ha convertido en un himno feminista

Bandini compartió que “desde muy pequeña sintió que cantar era una herramienta para ella”. “Luego de aprender a tocar la guitarra me di cuenta que lo que más me apetecía era crear mis propias canciones desde un lugar muy intuitivo y esto se convirtió en una herramienta, una terapia, un autoconocimiento y por medio de la música empecé a explicar cosas de mí y a veces pienso que mi familia me ha conocido por medio de mis canciones”.

Asimismo de su nombre artístico, Paula Ribó dijo, “Realmente fue una decisión totalmente random e impulsiva el nombre no tiene mucho significado pero sí que me sonaba atractivo. Porque cuando yo dije Rigoberta Bandini si yo lo veo en un festival o si veo un cartel por la calle con este nombre como mínimo me paro e investigo. Empezó así y se ha convertido en mi día a día”.

Acerca de sus planes a futuro, Rigoberta confesó que “le encantaría hacer una colaboración con Lana del Rey”. “Volando muy muy alto yo siempre digo que me encantaría colaborar con Lana del Rey, entonces yo pongo eso ahí arriba y si es escuchado que sea escuchado”, dijo Bandini. Para concluir, la artista que recientemente se volvió madre señaló de sus letras que “críticas van a haber siempre pero sí haces algo con convencimiento y desde el amor y la experiencia personal”.