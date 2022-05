Avatar: The Way of Water, mira el primer tráiler de la secuela de Avatar

"Avatar: The Way of Water”. "Avatar: The Way of Water”. / Foto: Instagram.

El día de ayer la productora 20th Century Studios difundió el primer teaser de “Avatar: The Way of Water”. Esta es la primera mirada a lo que será la secuela de esta impresionante historia que inició hace 13 años con “Avatar”. Cabe precisar, esta continuación está a cargo del cineasta James Cameron, quien escribió la primera parte y quien también es el escritor y director de “Titanic”.

En el tráiler se puede observar que los efectos especiales esta vez han superado las expectativas del público debido a que lo personajes se ven aún más realistas que en la primera cinta. Esta película está prevista para estrenarse el 16 de diciembre y acerca de la trama, en esta ocasión veremos a “Jake Sully” y a “Ney’tiri” en una nueva etapa. Y es que esta pareja ya formó una familia pero seguirán lidiando con algunos problemas del pasado.

James Cameron sigue sorprendiendo a sus seguidores

Al parecer en “Avatar: The Way of Water” “Pandora” luce más hermosa que nunca y muestra una flora y fauna que antes se desconocía. Asimismo, en esa secuela los personajes principales deberán de enfrentarse a nuevos peligros y se verán obligados a dejar su hogar para explorar nuevas regiones de “Pandora”. Algo relevante de esta cinta es que “Jake” estará es una situación difícil debido a que tendrá que pelear contra los humanos que son su verdadera raza.

“Avatar: The Way of Water” también estará más enfocada en mostrar a la audiencia el mundo marino de “Pandora”, por ello el nombre de la cinta. Pues es que esta región fantástica cuenta con océanos, lagos y diversas criaturas marinas. Finalmente, este filme estará situado 10 años después de la primera cinta y James Cameron tiene planeado sacar tres cintas más de la saga de “Avatar”, siendo 5 películas en total.