Christian Nodal es catalogado como un playboy latino en el extranjero

Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Durante los últimos días apareció en los titulares por su exnoviazgo con Belinda, su caída en el escenario y su reciente relación romántica; además, los conciertos por Forajido Tour. Ahora, el cantante vuelve a ser tendencia al posar, como pocas veces lo hemos visto en una revista internacional, nada más y nada menos que Playboy en su versión de Nueva Zelanda.

El compositor aparece en la portada, abrazado por una modelo, bajo el título: “Mexico’s playboy going internacional (El playboy de México se internacionaliza)”.

Nodal mostró con un poco de humor su trabajo para la publicación, al compartir en su Twitter, “El Nodal es portada de Playboy, jejeje”.

Muchas reacciones aparecieron en su redes sociales, “cuanto comentario negativo, ofensivo y discriminatorio por la portada de Christian Nodal en Playboy, ¿de verdad estamos mejorando como personas?”, “Número uno de México le cale quien le cale”, “Corazón la verdad me había asustado pensé que eran otro tipo de fotos, que bueno que no yo no necesito verte de otra manera, con ver tu carita con esos ojitos bellos y esa hermosa sonrisa! Estoy feliz”.

Te enseño bien Bely , te dijo que si lo podías hacer y lo has hecho , y dijiste que eran cosas que no te atrevidas hacer , que bueno que lo hagas Bendiciones — Sarita Guerra Monterrosa (@SaritaGuerraMo1) May 10, 2022

Mí Chuy y pa’ cuándo el disco ? No que tenías mucha música guardada ? yo aquí esperando buenas canciones 💀

Ahora te haz vuelto muy mediático 🥸😎 — ♥️♣️♠️♦️ (@meza_sandez) May 10, 2022

Dime cuándo sale la edición para empapelar mi cuarto!!!

En serio debes explotar más tu faceta de sex symbol.. 💕😜 por si no lo sabías !! — RedNauta (@mtss72e) May 10, 2022

Christian Nodal se convierte en modelo

Vistiendo sus mejores galas, el cantante presumió en su cuenta oficial su aparición en la carátula de la edición para Nueva Zelanda de la famosa revista.

El cantautor se dejó ver como un modelo y algunos lo señalaron como el nuevo símbolo sexual latino.

“Quién es Bad Bunny el Gran nodal siendo portada de Playboy”, “Quiero las 50 sombras de Christian Nodal”, “Te queríamos ver con menos ropa”, fueron los mensajes de internautas.

