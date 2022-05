Britney Spears comparte fotografía sin ropa tras su visita a México

La actriz, cantante y bailarina de 40 años de edad, Britney Spears, nuevamente se encuentra en medio de la polémica, debido a que compartió un par de fotografías en la red social de Instagram, en las cuales aparece sin ropa, pero eso no es todo, ya que fueron tomadas en tierras mexicanas.

Britney Spears se encuentra de visita en México y posa sin ropa. / Foto: Getty Images (Isaac Brekken)

La princesa del pop, siempre ha mostrado su amor por México y en varias ocasiones, ha señalado que es uno de sus países favoritos para vacacionar, por eso, hace un par de meses, ella y su prometido Sam Asghari, viajaron hasta las hermosas playas del estado de Quintana Roo y no perdieron la oportunidad de compartir varias fotografías de su viaje.

Britney Spears se encuentra de visita en México y posa sin ropa. / Foto: Getty Images

Britney Spears estuvo de visita en México y posa sin ropa

Y el pasado 9 de mayo, la intérprete de Oops!... I Did It Again compartió un par de fotos que encendieron las redes sociales, debido a que aparece sin ropa.

“Photo dump de la última vez que estuve en México ANTES de que hubiera un bebé dentro de mí... ¿por qué diablos me veo 10 años más joven en vacaciones???”, escribió en Instagram.

Cabe recalcar, que estas fotografías fueron tomadas durante sus vacaciones en Playa del Carmen antes de que anunciara su embarazo junto a su prometido, el entrenador personal de 28 años de edad Sam Asghari.

Britney Spears y Sam Asghari. Britney Spears se encuentra de visita en México y posa sin ropa. / Foto: Instagram

Britney Spears está embarazada de su prometido Sam Asghari

El pasado lunes 11 de abril por medio de Instagram, la cantantautora reveló que estaba esperando a su primer hijo junto a su próximo esposo Sam Asghari.

“Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Así que me hice una prueba de embarazo... y bueno... voy a tener un bebé...”, ¡¡¡Esta vez haré yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor!!!”, escribió Britney Spears en una publicación en Instagram.