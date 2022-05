El último rey: el hijo del pueblo estrenará segunda temporada y sigue la polémica entre Pablo Montero y los Fernández

A pesar del éxito de la serie basada en la vida de Vicente Fernández llamada “El último rey: el hijo del pueblo”, los Fernández siguen bastante enojados con Pablo Montero. Y es que desde antes de que se estrenara la serie que TelevisaUnivisión realizó la dinastía Fernández solicitó por medio de abogados que la productora no transmitiera la serie que no fue autorizada por la familia del “Charro de Huentitán”.

Acorde con el periodista Gustavo Adolfo Infante, los hijos de Vicente le han puesto algunas trabas porque no les hizo caso cuando le pidieron que no interpretara a su padre en “El último rey: el hijo del pueblo”. Cabe mencionar que esta serie está basada en el libro que la escritora argentina Olga Wornat escribió de Vicente Fernández, pero este libro es una biografía no autorizada, no obstante, Televisa decidió tomarla como referencia.

Los Fernández siguen sin aprobar la serie de Televisa y ya se estrenará una nueva temporada

“En cualquier palenque que se vaya a presentar Alejandro Fernández a Pablo Montero no lo pueden contratar y ya me lo confirmaron dos palenqueros de la oficina de Alejandro Fernández. No lo están amenazando. Lo están condicionando. Yo creo que eso es absolutamente ilegal y creo que no es correcto. Pero Pablo Montero está tranquilo porque tiene todo el año lleno de fechas”, mencionó Adolfo Infante en un video de su canal de YouTube.

Por último, el estreno de la segunda temporada de “El último rey: el hijo del pueblo” ya está cerca debido a que el próximo lunes 16 de mayo se comenzará a transmitir de nuevo esta serie. Con ello, en los días siguientes se sabrá si la dinastía Fernández impondrá nuevas demandas en contra de TelevisaUnivisión por seguir utilizando la imagen de Vicente Fernández sin el permiso del cantante.