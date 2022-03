“El último rey: el hijo del pueblo”: TelevisaUnivisión obtiene un amparo para seguir transmitiendo la bioserie de Vicente Fernández

Conforme con un comunicado de prensa difundido por la fusión de TelevisaUnivisión se informó el día de hoy que: “El Poder Judicial Federal, mediante un Juzgado Federal en la Ciudad de México ha otorgado una suspensión en el amparo promovido por Televisa en contra de las medidas precautorias ordenadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI”. Esto tiene que ver con el conflicto que existe entre la familia Fernández y con TelevisaUnivisón por la transmisión de la bioserie de Vicente Fernández, “El último rey: el hijo del pueblo”.

Comunicado TelevisaUnivisión. Comunicado TelevisaUnivisión. / Foto: TelevisaUnivisión.

En la misma línea, el escrito dice que: “La autoridad no puede suspender de manera precautoria la serie “El último rey: el hijo del pueblo” que se transmite por Las Estrellas”. Esto significa que con esta resolución la televisora tiene la libertad de seguir transmitiendo la bioserie del “Charro de Huentitán” de forma libre y sin represalias.

Televisa no dejará que le censuren la bioserie de Vicente Fernández

Asimismo, la televisora sentenció: “La censura que sobre contenidos audiovisuales se ha intentado en los últimos días ha quedado detenida. Como TelevisaUnivisión ha mencionado, no permitiremos se concreten actos que atenten contra la libertad de expresión en México”. No obstante, lo que la dinastía Fernández ha estado exigiendo es que se respete la imagen de Vicente Fernández y han exclamado que TelevisaUnivisión no cuenta con los derechos para usar la imagen del legendario cantante.

Desde el lunes 14 de marzo comenzó la transmisión de “El último rey: el hijo del pueblo” por el canal de “Las Estrellas”, todos los días en punto de las 20:30 horas. Entre la polémica la serie se estrenó y aunque hay retractores este proyecto está siendo apoyado por el público. Y como lo ha dicho Pablo Montero, quien interpreta a Vicente Fernández, “Es un trabajo increíble y es una oportunidad y una bendición este proyecto.... Vicente Fernández va a quedar siempre como lo que es y lo que va a seguir siendo como un rey”.