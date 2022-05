Il Divo inicia su gira en México con un emotivo tributo para Carlos Marín

Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín el pasado mes de diciembre; Il Divo, conformado por el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, están en México para iniciar sus presentaciones en homenaje a su compañero. La gira anteriormente llamada For Once In My Life Tour, se convirtió en Greatest Hits Tour que tiene como finalidad rendir tributo a su campañero.

“Es la primera vez que actuamos en México tras el fallecimiento de Carlos Marín, y sabemos que Ciudad de México era una ciudad muy importante para Carlos. Él pasaba mucho tiempo aquí, estamos muy emocionados por saber cómo no vas a recibir el público en México sin él”, dijo Urs Buhler a una horas de su concierto -la noche del miércoles- en el Auditorio Nacional.

Los integrantes de la agrupación internacional quieren compartir su duelo musical por la muerte de Carlos Marín.

“El hecho es que todos hemos perdido a Carlos; tanto nosotros como los fans, vamos a celebrar su música y todo lo que nos dejó. Es muy interesante estos conciertos que hacemos, con una gira que empezamos hace algunos meses, porque los conciertos son completamente diferentes de otro show de los que hemos hecho durante 18 años. Todos hemos perdido una luz o esa persona, por lo que compartimos esa tristeza y dolor. Creo que hay una cosa emocional, donde nos acordamos de Carlos, de su cara sonriente, de su voz maravillosa; también vivimos un momento muy fuerte y doloroso, pero también muy bonito de alguna manera”, añadió.

Il Divo quiere curar corazones rotos

Urs Buhler reveló que llegan a México aún con las emociones a flor de piel, y eso se notará en sus shows.

“Esa era una de las razones porque hemos decidido irnos de gira, la música sana corazones; quizás para algunos es muy temprano para retomar los shows pero era necesario como catarsis. He visto que la gente llora por dos horas, veo a gente feliz con el recuerdo de Carlos por la música que escuchan otra vez. Vivimos lo que nos sale del corazón y del alma, eso nos hace bien”.

“Esta gira es única, y no se repetirá porque se hacer bajo la sombra de una pérdida de un integrante, pero como un homenaje a Carlos Marín, a la música de Il Divo con Carlos Marín, que es lo más fuerte que nos une la música para que nos cure los corazones dolidos” — Urs Buhler

Conciertos de Il Divo en México

Guadalajara. 13 de mayo, Auditorio Telmex.

Monterrey. 14 de mayo, Auditorio Citibanamex.

