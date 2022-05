Harry Styles recrea coreografía de la Rosalía en detrás de escenas de As It Was

Harry Styles recrea paso de 'Chicken Teriyaki' de Rosalía para detrás de escenas de 'As It Was'. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

El cantautor británico de 28 años de edad, Harry Styles, estrenó su más reciente sencillo titulado ‘As It Was’, el pasado 31 de marzo, el cual marcó su regreso a la música tras el lanzamiento del álbum Fine Line en 2019.

Harry Styles recrea paso de 'Chicken Teriyaki' de Rosalía para detrás de escenas de 'As It Was'. / Foto: Getty Images (Dia Dipasupil/Getty Images)

Por otro lado, el tercer material discográfico de Styles, Harry’s House, llegará el 20 de mayo y constará de 13 temas en total, incluidos As It Was y Boyfriends, canción que presentó por primera vez en el festival Coachella llevado a cabo el pasado mes de abril.

Harry Styles recrea paso de 'Chicken Teriyaki' de Rosalía para detrás de escenas de 'As It Was'. / Foto: Getty Images (Jerritt Clark/Getty Images for Savage X Fenty )

Tras el lanzamiento del video musical oficial para el sencillo As It Was, varias semanas después, se compartió un detrás de escenas de la grabación y para sorpresa de todos, Harry Styles, recreó un paso emblemático de la cantante Rosalía.

Harry Styles recrea paso de ‘Chicken Teriyaki’ de Rosalía

Y es que, el intérprete de ‘ Watermelon Sugar’, mostró sus dotes en el baile y bailó una parte de la coreografía de ‘Chicken Teriyaki’ de Rosalía, lo que causó revuelo entre ambos fans de los artistas.

Te dejamos el video:

Pero esta no es la primera vez que se da una interacción entre ambos, ya que, semanas atrás, Rosalía acudió al programa The Tonight Show with Jimmy Fallon donde compartió una divertida anécdota y Harry Styles está involucrado.

La cantante reveló que cambió de número de celular el cual fue asignado a otra persona y Styles comenzó a enviarle mensajes a su antiguo número hasta que recibió un mensaje muy extraño y enseguida tomó varias capturas de pantalla y se las envió a Rosalía por medio de Instagram.

Harry Styles recrea paso de 'Chicken Teriyaki' de Rosalía para detrás de escenas de 'As It Was'. / Foto: Instagram

Por otro lado, Harry Styles se encuentra a un par de meses de pisar nuevamente tierras mexicanas con la gira ‘Love On Tour 2022′.

Domingo 20 de noviembre - Arena V.F.G. - Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Martes 22 de noviembre - Arena Monterrey - Monterrey, Nuevo León.

Jueves 24 y Viernes 25 de noviembre - Foro Sol - Ciudad de México, México.