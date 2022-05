Mhoni Vidente acepta error, pero afirma que sus predicciones trascienden: “Yo voy a seguir”

Mhoni Vidente responde ante los ataques por predicción del Canelo

La tarde de este miércoles, Mhoni Vidente habló sobre su predicción fallida en torno a la pelea del mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez, realizada el pasado siete de mayo.

La famosa pitonisa aseguró que el mexicano se llevaría la victoria por nocaut, sin embargo “El Canelo” perdió contra el ruso Dmitry Bivol, ocasionando miles de comentarios hacia su trabajo.

La astróloga reconoció su error: " Me equivoqué, tengo que decir que me equivoqué, di una predicción equivocada, sigo siendo humana y eso no me hace ni menos ni más.”

Mhoni expresó que para “aquellas personas que están cuestionando a Mhoni Vidente; a ntes que ustedes llegaran yo ya estaba y ustedes cuando se vayan, yo voy a seguir ”.

Asimismo, agradeció a todos sus seguidores, “que son 30 millones”, quienes la defienden a capa y espada y la hacen fuerte a la espiritualidad y la fe.

Fue el miércoles pasado cuando la astróloga afirmó: “La carta de la estrella me dice que gana ‘Canelo’, viene ganando por nocaut otra vez, viene ganando en el onceavo o doceavo round, se va a tardar el ‘Canelo’ para poderlo tumbar, se ve muy fuerte el ruso, pero lo viene ganando por nocaut y la carta de la estrella lo va a seguir haciendo brillar”, declaró la pitonisa.

