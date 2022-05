Kaia Lana estrena el sencillo Vas A Querer y está lista para pisar el escenario del Tecate Emblema

La cantautora de 30 años de edad, Kaia Lana, presenta su más reciente sencillo ‘Vas A Querer’ con el cual, ella y sus productores demostraron sus sentimientos y los juntaron para crear un tema “Con mis productores, en su estudio hay cuatro grupos de producción, vas y compones una canción con cada grupo y de dos días salieron ocho canciones, y listo, el disco estaba completo”.

Kaia Lana en entrevista con Publimetro, reveló que su amor por la música comenzó cuando era pequeña y cantaba en las reuniones familiares, pero cuando tenía tan solo 15 años de edad, los grupos Empire Of The Sun y MGMT estrenaron álbumes, los cuales a la fecha considera obras maestras y cree que nada podrá superarlos.

Kaia Lana presenta 'Vas A Querer' y está lista para Tecate Emblema. / Foto: Warner

Por otro lado, Kaia Lana se presentó hace un par de semanas en el festival Tecate Pal Norte, la primera vez que actuó frente a una audiencia de esa magnitud “Sentí todas las emociones habidas y por haber, me puse muy nerviosa pero se me pasó, lo disfruté mucho, fue un cóctel de emociones”.

Y el próximo viernes 13 de mayo estará completamente en vivo en Tecate Emblema desde el escenario Tecate Stage, “Voy a tocar casi una hora, como 11 canciones aprox, vamos justo antes de Danna Paola, ampliaremos el setlist, estoy feliz, emocionada, ya quiero presentarme”.

Tecate Emblema 2022 (Alineación oficial por día). / Foto: Ocesa

Además, Kaia Lana compartió sus planes para este año y reveló que en 2022 estrenará su nuevo álbum y el 27 de mayo lanzará su próximo sencillo “Planeamos lanzar sencillos durante el año y después el estreno del disco, también habrán colaboraciones, tenemos material para el resto del 2022”.

Asimismo, la artista reveló qué es el amor para ella y lo que significa la música “La música para mí es incondicional, la música te recibe con amor y te abraza, es mi amor por siempre, tienes que amarla porque esta carrera es de mucho rechazo, tú eres tu mayor apoyo, y hay que hacerlo por las canciones correctas, esto tiene que ser lo único en lo que piensas, hacerte a la idea de que no hay Plan B”.

Además, Kaia Lana cuenta con 3.4 millones de seguidores en la aplicación de TikTok, en donde también demuestra su talento por medio de canciones, covers y peticiones de sus seguidores, pero llegar a una cierta cantidad de followers conlleva una gran responsabilidad.

“No me lo esperé para nada, estoy intentado pensar, ‘Si está chido pero hay que calmarse’ porque ésta es mi vida y esta bien porque no me quiero meter en un rollo cuando las cosas vayan mal, quiero estar con los pies en la tierra”.

