Kaia Lana va a conquistar al mundo con su música

Esta vez no les platicaré de teatro, género que me fascina. Les hablaré de música, que también me encanta. Empecemos por una nueva cantante que se está abriendo paso en este difícil mundo, donde tenemos un gran abanico de posibilidades, géneros, ritmos, etc. me refiero a Kaia Lana, cantautora y músico, es una chava fresca, que si bien es muy guapa, de entrada te cae bien, con tan sólo saludarla.

Ella descubrió su pasión por la música desde los 13 años cuando tomó sus primeras clases de guitarra. Poco a poco se fue especializando en teatro musical y opera, para dar el salto y estudiar una carrera en forma en Europa y en Boston. En ese inter comienza a escribir canciones y convencerse de que este arte es su vida.

Ahora nos presenta su primer sencillo respaldada por el sello discográfico de Warner Music México, quienes cuando la escucharon no dudaron en fírmala inmediatamente. “Un momento solos” ya está en las plataformas de música, también pueden ver este video en Youtube, que en tan solo poco tiempo ya tiene más de un cuarto de millón de reproducciones.

En serio en ella veo un gran talento y un hambre de comerse al mundo para conquistarlo con su música. Bienvenida Kaia y estaré siguiéndote los pasos.

Ya que hablamos de mujeres aguerridas, les contaré de Rosy Arango, quien es una gran defensora de la música mexicana y que hace un tributo a ella con su álbum “Mi nombre es México” en el que tiene canciones divinas.

Pero esto no es todo, fíjense que se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, con un espectáculo sin igual, con canciones que todos conocemos, pero ¿adivinen quien la estará acompañando esa noche? Nada más y nada menos que de Don Armando Manzanero presentando el espectáculo “Dos Raices”, la cita es el próximo 19 de febrero.

Si ya sé que es miércoles, pero en verdad vale la pena verla. Les diré algo. Yo ya la vi cantar y a capella, en esa ocasión en casa celebrábamos el cumpleaños de Bárbara Baeza y ahí se armó la bohemia. Pudimos ver su talento y la mega voz que tiene, recuerdo que esa noche, también estuvo Carmen Cardenal, hasta altas horas de la noche disfrutamos de estas dos cantantes deleitándonos con lo mejor de la música mexicana.

Ojalá también invite a Carmen a echarse el palomazo, como se dice en el argot de la música. Yo estaré en primera fila aplaudiendo a esta guapa mexicana.

