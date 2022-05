Nortec: Bostich + Fussible crearon De Sur a Norte de forma artesanal

Para crear su nuevo disco “De Sur a Norte”, el dúo “Nortec: Bostich + Fussible”, integrado por Ramón Amezcua y Pepe Mogt literalmente viajaron a través de la República Mexicana de sur a norte recolectando sonidos de diversos estados del país. Cuando se trata de música electrónica en México Pepe y Ramón son pioneros en este género musical y en esta ocasión compusieron un disco de forma artesanal. En entrevista con Publimetro, Pepe Mogt contó, “A finales de 2019 nos contactaron del Vive Latino para invitarnos para cerrar el escenario principal y de ahí Ramón y yo llegamos al acuerdo de crear un disco nuevo”.

Nortec. Nortec. / Foto: Cortesía.

En la misma línea, Pepe platicó, “Ambos habíamos estado haciendo proyectos en solitario y habíamos estado viajando de sur a norte recopilando sonidos, colaboraciones y al juntarlo todo hicimos este disco para ese Vive Latino”. “De Sur a Norte” está compuesto por nueve canciones y son: “Vámonos de Viaje”, “Convénceme”, “Give It To The Music”, “Rocky Road”, “Mexican Superstar”, “Sueño Fronterizo”, “The Sun”, “Marcha” y “Polen” que es el focus track del disco.

Desde hace 23 años Nortec: Bostich + Fussible crea música electrónica

Como dato, Ramón Amezcua es “Bostich y Pepe Mogt es “Fussible” y desde 1999 juntos crearon un movimiento musical electrónico en México. Acerca de la composición de “De Sur a Norte”, Pepe Mogt mencionó, “Siento que fue un poquito variado porque en algunas canciones sí se percibe ese sonido de antaño Nortec muy orgánicos y también hay otras partes muy electrónicas muy distintas”. Asimismo, el artista consideró que “este disco es más festivo y variado que otros proyectos que han hecho”.

Hablando de su proceso creativo el artista comentó, “Esta vez no utilizamos la computadora y ya tenemos años de no usarla en los conciertos y preferimos usar puras máquinas y con ellas grabamos varios canales”. También Mogt, mencionó, “Hay personas que prefieren hacer un disco con un iPad pero nosotros preferimos utilizar las máquinas para hacer la música de manera manual y estar conectado con los instrumentos”. Además Pepe compartió que en Mérida grabaron sonidos prehispánicos para su disco y dijo, “lo creativo al final es grabar diferentes sonidos de sur a norte, sonidos en Oaxaca, en Mérida, en la Ciudad de México, en Sonora, en Monterrey y en Tijuana y después juntar todo y sumarle lo que uno está viviendo e incluso leyendo en ese momento”.

