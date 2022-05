“Estuve muy mal, el momento más gris de mi vida son esos meses”, Toni Costa sobre su separación de Adamari López

Adamari López se ha convertido en una de las conductoras más importantes de Latinoamérica, y por lo consiguiente su vida privada siempre está en los reflectores, como la relación que tuvo con Toni Costa.

Dicha relación llegó a su fin repentinamente, durante la primera mitad del 2021, después de haber estado en pareja durante casi 10 años.

Adamari Lopez fascina con sus atuendos (Instagram)

Toni Costa actualmente se encuentra participando en el reality de Telemundo, La casa de los famosos, y fue ahí donde se sinceró

sobre su ruptura con Adamari López.

Como nunca antes, el bailarín español compartió detalles de su vida y sentimientos

Toni Costa abre su corazón respecto a Adamari López

“Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado pero cuando ya no es, ya no es. Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando...”. explicó a Toni Costa a sus compañeros de la casa.

Durante ese momento, Niurka Marcos le cuestionó sobre quién tomó la decisión de romper. “Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía”.

¿Y quién dijo ‘corazón, hasta aquí hemos llegado?, le cuestionó la cubana. Toni admitió, “fue ella y yo lo acepté”.

Durante la conversación, el bailarín reconoció que fue lo mejor para ambos. “Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento”, dijo.

Pero también aceptó que no ha difo fácil. “Yo pasé por depresión”, y agregó respecto a los rumores de su homosexualidad, ”jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero ‘como es bailarín’ buscan la historia macabra, al culpable.... Yo estuve muy jodi.., el momento más gris de mi vida son esos meses”.

Y de Adamari López, señaló, “si lo tuviera (novio), yo sería el más feliz del mundo por verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece”.