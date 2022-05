Gwen Stefani y Backstreet Boys deslumbran a sus fans mexicanos en Tecate Emblema 2022

El pasado 13 y 14 de mayo se llevó a cabo la primera edición del festival Tecate Emblema 2022 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, el cual contó con la participación de The Kid LAROI, Kali Uchis, Sebastián Yatra, Morat, Danna Paola, Diplo, Galantis, Kenia Os, Danny Ocean, Carly Rae Jepsen y como actos principales Backstreet Boys y Gwen Stefani respectivamente.

Tecate Emblema 2022. / Foto: OCESA

Backstreet Boys deslumbran en Tecate Emblema 2022

Por su parte, los Backstreet Boys, integrado por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell y Kevin Richardson, deslumbraron el viernes 13 de mayo, un show de dos horas, el cual incluyó sus mejores éxitos como The Call, I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back), Show Me The Meaning Of Being Lonely y Quit Playing Games (With My Heart).

Backstreet Boys deslumbran en Tecate Emblema 2022. / Foto: Ocesa

Asimismo, la presentación culminó con la canción Larger Than Life estrenada en 1999, donde agradecieron a todos sus fans mexicanos, seguido de un show de fuegos artificiales que iluminó por completo el escenario principal denominado Tecate Stage. Cabe recalcar, que la presentación forma parte de la gira DNA World Tour que llegó a México en febrero de 2020.

Backstreet Boys deslumbran en Tecate Emblema 2022. / Foto: Ocesa

Gwen Stefani deslumbra en Tecate Emblema 2022

Por otro lado, el sábado 14 de mayo, la cantautora de 52 años de edad, Gwen Stefani, fue el acto principal de la noche, en donde mencionó que extrañó al público mexicano y con su presentación iba a repartir “cachetadas de amor”, además señaló que estuvo practicando su español.

Gwen Stefani y Backstreet Boys deslumbran en Tecate Emblema 2022. / Foto: Ocesa

Mismo que pudo demostrar durante la hora y 20 minutos que duró su show y que finalizó con la canción Hollaback Girl que puso a bailar y brincar a los más de 40 mil asistentes, de igual manera, la cantante deleitó a los mexicanos con los temas Hey Baby, Just a Girl, Rich Girl, Cool, The Sweet Escape y Sunday Morning, entre otros.