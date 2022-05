“Sí salimos y hasta hubo besitos”: La Bebeshita desenmascara a Arturo Carmona

Luego de que el pasado fin de semana, el actor Arturo Carmona negara rotundamente de que tuvo una relación sentimental con Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’. Y es que la misma influencer lo desenmascaró al decir que sí hubo algo entre ellos y hasta besitos hubo.

Todo comenzó el pasado fin de semana en entrevista para el programa de Venga la Alegría, cuando el exesposo de Alicia Villarreal confesó que no conoce y nunca ha visto ni siquiera en fotos a la Bebeshita, aunque reconoció que sí le sonaba su apodo debido a su participación en MasterChef México Celebrity.

“De entrada no tengo el gusto de conocerla, ¿La Bebeshita? No tengo el gusto de conocerla y hasta ahorita no sé ni quién es, con todo respeto. Estoy acostumbrado a los rumores... no me enoja porque al final me han sobrado novias que no conozco, han salido novias por ahí unas que ni siquiera conocía, entonces ya estoy acostumbrado”, dijo Arturo Carmona.

“Soy una persona muy solitaria pero feliz y abierta al amor. No es queja, he aprendido a estar solo y no me cuesta ir al cine solo, no me cuesta ir a comer solo y siempre estoy solo”, agregó.

Además, Arturo Carmona juró que es caballero y jamás negaría a su pareja, pues le molestaría que a él le hicieran algo similar. “No soy de las personas que oculta con quién sale o con quién anda, al contrario, a mí no me gustaría que me negaran, entonces si así fuera no tendría ningún problema en decirte que estoy saliendo con La Bebeshita, pero no sé ni quién es”, dijo entre carcajadas.

Asimismo, dijo que a sus 45 años de edad, es un hombre que busca estabilidad y formar una familia. Sobre todo que cuando está con alguien no lo niega y sobre todo no la esconde.

“Cuando estoy con alguien, no me escondo, no la niego y creo que el mundo carece de amor, carece de todo eso como para estar ocultando y la verdad ahorita, no estoy como para andar jugando a eso, ya tengo una edad en la que me encantaría estar con alguien, me encantaría formar una familia, tampoco estoy urgido, pero yo creo que esas cosas deben darse solas, pero gracias por la pregunta, no tengo el gusto y es un rumor completamente falso”, concluyó.

Sin embargo, las declaraciones de Carmona rompieron el corazón de ‘La Bebeshita’, quien en el mismo programa reconoció que no eran novios, solamente estaban saliendo, pero no había motivos para que él negará lo que habían vivido juntos.

“Salíamos de vez en cuando, no era diario porque apenas estábamos conociéndonos. Tú conoces a una persona y te dice a la cara: ‘soy un caballero, me gustas, hay que salir’, y de repente escuchas esto, estoy impactada”, comentó.

Para demostrar que no mentía sobre su ‘relación’ con Arturo Carmona, mostró al aire los mensajes, fotos, y audios de voz que el actor le envió desde hace algunas semanas, e incluso presumió que si hubo besos.

“No éramos novios, pero sí salíamos, convivíamos, sí hubo besitos, pero se me hace de muy mal gusto que diga que ni me conoce. Yo después entendí por qué, tiene sus razones. Yo creo que debe salir con otras niñas”, añadió la influencer.

