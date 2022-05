Now & Then pasa de lo complejo de los personajes al gozo de ver reunidas a grandes figuras hispanas

Now & Then marca historia en las plataformas. La serie es la primera producción en español de Apple TV+. (Foto: Apple TV+.)

Las plataformas digitales están creando una gran cantidad de contenidos. Publimetro charló con el talento de la serie Now & Then, la primera producción en español para la plataforma de Apple TV+, protagonizada por Marina de Tavira, Maribel Verdú, Rosie Perez, Soledad Villamil, José María Yazpik y Manolo Cardona, que muestra el alcance de las producciones hechas de Latinoamérica para el mundo.

La historia refleja un constante flashback entre el pasado y presente de un grupo de amigos, estudiantes de una prestigiosa universidad en Miami, mientras intentan navegar los minutos y las horas, los días y las semanas posteriores a una terrible elección que todos han hecho.

Pedro, Ana, Alejandro, Sofía, Marcos y Daniela son interpretados por las estrellas emergentes Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna.

En la segunda línea de tiempo, nos encontramos con los adultos. Versiones ampliadas de estos personajes, interpretados por: Marina de Tavira, José María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona y Soledad Villamil. No se han visto en 20 años cuando son convocados nuevamente en su reunión escolar, luego de que cada uno recibió un mensaje de texto anónimo y amenazante de alguien que claramente sabe lo que sucedió hace tantos años y el pacto que hicieron.

“Para nosotros es un doble reto lo que representa la serie: primero conjuntar a tantos nombres con una amplia trayectoria y ser la primera producción hispana en la plataforma. Decidimos tener como locación Miami, pero presentarla de manera real y no caricaturizarla. Aparece el otro Miami, no solo el de la fiesta y las playas, sino profundizar en una ventana de una vida normal”, compartió el creador Ramón Campos.

Personajes en Now & Then

Jose María Yazpik (Pedro Cruz)

“Están tan bien escritos los personajes y tan bien desarrollados que se vuelven complejos, pero es te da la oportunidad de jugar y hacerlos más humanos, nadie es tan bueno ni tan malo. Es una de la grandes virtudes de esta serie, que son humanos que toman decisiones que cambian su vida”.

Marina de Tavira (Ana)

“Siempre había trabajado en México hasta ahora que lo hice en Miami y Madrid. Ana vive una tragedia que la rompe de alguna manera y la vuelve más insegura, por eso se refugia mucho en su relación de pareja. Aprende a sobrevivir con su esposo (Yazpik), que comparten el mismo dolor y secretos, que se vuelven los vínculos en su relación que está construida con secretos que comparten”.

Manolo Cardona (Marcos Herrero)

“Ha sido un honor trabajar con gente tan talentosa, en una historia que viene a recordarnos como el pasado siempre viene a cobrártelas no importa cuántos años hayan pasado. Ver a los personajes sufrir de la manera que sufren, en mi caso es adicto a las pastillas; al final, es humano, se enamora y puede cantar, reír y bailar con los Backstreet Boys o Maná, porque se muestran varias caras no solo de mi personaje, sino de varios. Es divertida, apasionante, de suspense, thriller y acción”.

Maribel Verdú (Sofía Mendieta)

“La televisión es el nuevo cine independiente, ahora hay personajes complejos y aristas como el que me ha tocado. Nunca me había tocado hacer un personaje así de misterioso, eso es lo que me llamó mucha la atención, porque es una mujer tan fría y pragmática, es tan diferente a como soy yo”.

Soledad Villamil (Daniela Marini)

“Disfrute mucho este personaje que tiene tanto por mostrar y también tanto que esconder. Tiene esa profundidad y muchas capas. Daniela es un personaje con gran sensibilidad, ella se sensibiliza mucho por lo que pasó, pero se pone más corazas”.

Rosie Perez (Flora Neruda)

El reparto reúne a actores españoles y latinos para contar una historia que sucede en Miami: “todos somos de ascendencia latina, pero todos somos de culturas muy diferentes. Y la mayoría de las veces, Hollywood no lo hace bien”, dijo Rosie Perez.

¿Cuándo y dónde se estrena Now & Then?

20 de mayo será el estreno por Apple Tv+.

8 capítulos incluye la primera temporada de Now & Then. La serie es dirigida por Gideon Raff (Homeland)

De qué se trata

Thriller de varias capas que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta, cuando las vidas de un grupo de mejores amigos de la universidad cambian para siempre después de que un fin de semana de celebración termina con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.

