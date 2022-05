El reality show Exatlón México conducido por Antonio Rosique, ha dado de qué hablar desde el día de su estreno, pero en esta ocasión, uno de sus exparticipantes, Óscar Cano, es el que se encuentra en medio de la polémica.

Óscar Cano. Exparticipante de Exatlón México quería pagar su estadía en un hotel con likes. / Foto: Facebook

Y es que, por medio de redes sociales, se compartió que Óscar Cano, habría contactado a un hotel de “gama alta” para realizar una colaboración con ellos y así obtener el hospedaje de forma gratuita, esta información fue revelada gracias a la cuenta de Twitter Cosas de mamadores.

¿Quién es Óscar Cano?

Óscar Cano, es un actor, conductor y modelo, nacido en Poza Rica, Veracruz que a los 15 años de edad comenzó a practicar deporte, Cano se unió al programa Exatlón México en su primera temporada estrenada en octubre de 2017 y finalizando en marzo de 2018.

Exparticipante de Exatlón México quería pagar su estadía en un hotel con likes o me gusta

Por medio de la cuenta @EsDeMamador en Twitter, se compartieron varios screenshots o capturas de pantalla de la conversación entre Óscar Cano y el hotel. En la primera captura se puede leer que el exparticipante de Exatlón contactó a la cuenta y después sugirió una colaboración.

JAJAJAJAJAJAJ paguen!!! Aprendan a pagar!! pic.twitter.com/vB5BE8Xuhv — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) May 14, 2022

Por su parte, la cuenta respondió que contaban con varias opciones de hospedaje y de todos los presupuestos, a lo que Cano respondió que quería hospedarse cuatro noches en un hotel de gama alta en Huatulco para una sola persona, debido a que quería celebrar su cumpleaños allá, inmediatamente contestaron que checarían todas las posibles opciones al igual que los precios.

Y Óscar hizo la pregunta “¿No lo podemos hacer por intercambio de publicidad?” y adjuntó una captura de pantalla de su cuenta de TikTok para mostrar el número de sus seguidores y contestaron “Ah, no amigo, no manejamos esos intercambios, likes los podemos conseguir gratis. No seas hambreado y paga por los servicios. Que tengas buena noche.”