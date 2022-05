Aleida Núñez estrena novio y aclara que no se avergüenza de él

Aleida Núñez disfruta a plenitud la soltería, ahora con un nuevo y misterioso galán con quien dijo sentirse muy contenta y feliz. La actriz confirmó su romance a la prensa local, aunque mantuvo en secreto quién ha robado su corazón y su ocupación.

Medios locales aseguraron que la famosa no ha querido mostrarse con su nueva pareja, debido a su situación económica precaria. También se rumoró que se trata de un camarógrafo y que la actriz ha preferido continuar de bajo perfil con esta relación, aunque ella misma desmientió todos los comentarios acerca de su vida sentimental.

“Díganme si esta catira se ve feliz o triste, se ve feliz, claro que estoy feliz. La vida sigue, no pasa nada y sí, obviamente estoy saliendo con alguien, estoy muy contenta”, dijo la también cantante en el magazine Pájaros en el alambre. Durante la alfombra roja de la puesta en escena “El tema”, Núñez hizo algunas relevaciones sobre su vida sentimental.

La famosa además desmintió a la revista TVyNota que dio supuestos detalles de su nuevo novio. “Primero que nada, ni siquiera es el nombre de la persona con la que esto saliendo, tampoco es camarógrafo, no me averguenzo de él, muchas mentiras chicos, la más grande es que ni siquiera se llama así y no me da pena, cuando yo salgo con alguien es porque lo acepto tal y como es”, dijo entre sonrisas a la prensa.

Para más detalles, la guapa actriz de “Corazón guerrero” dijo que le gustaba que sus conquistas le regalen ropa interior, y no venderla tal como lo hacen otras personalidades de la farándula, aludiendo a la famosa Sugey Ábrego quien anunció un negocio de venta de ropoa interior usada y otros productos. “A mí me encanta que me regalen lencería, se me hace supersensual y sobre todo si va a haber algún momento especial entre los dos, nunca se debe perder la pasión entre la pareja, es algo que siempre te puede reanimar, está increíble”, expresó.

Aleida Núñez parece haber pasado la página de su romance con el empresario estadounidense, Bubba Saulsbury, con quien incluso realizó un viaje a Turquía y finalmente a Dúbai, un destino caracterizado por sus sitios lujosos y exóticos. Entonces la famosa negó el romance y dijo que solo se trataba de una amistad aunque medios locales aseguraron que la diva recibía obsequios costosos del magnate texano con quien finalmente no prosperó el amor.