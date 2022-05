Cara Delevingne será pareja de Selena Gómez en ‘Only Murders in the Building’

La supermodelo Cara Delevingne sigue siendo noticia, no solo por su comportamiento durante los Billboard Music Awards 2022 también porque hará de pareja de Selena Gómez en la segunda temporada de ‘Only Murders in the Building’, que traducido al español significa ‘Solo asesinatos en el edificio’.

En esta historia protagonizada por Selena, Steve Martin y Martin Short, Cara le dará vida al personaje de Alice, dueña de una galería de arte y ayudará a Selena Gómez, quien interpretará a Mabel, a descubrir una parte de su sexualidad totalmente desconocida para ella.

La participación de la modelo británica ha despertado el interés de los seguidores de la serie, ya que hay una estrecha amistad entre ella y la cantante estadounidense a quienes se les ha relacionado sentimentalmente en otros momentos.

Dice John Hoffman, cocreador de la serie que “fue maravilloso contar con ellas dos, que se conocen y estaban muy cómodas la una con la. Saltan chispas dejándote claro que una está abriendo el mundo de la otra”.

Esta nueva temporada empezaría a ser emitida el próximo 28 de junio en la plataforma de Hulu.

Esta no es la primera vez que se sabe del relacionamiento de Delevingne con personas de su mismo sexo, vale decir que se le ha vinculado en un supuesto trío con la actriz Amber Heard, abiertamente bisexual, y el multimillonario Elon Musk,

A Cara se le relaciona con Sienna Miller a quienes se les vio besándose en el Temple Bar de Nueva York, algunos medios reseñaron que no se trataba de un simple gesto de cariño entre amigas.

Las celebridades que se conocen desde hace años y habían llegado juntas a la ciudad el día anterior estuvieron acompañadas por la hermana de Cara, Poppy.