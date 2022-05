Supervivencia al Desnudo Latinoamérica pone a prueba a los latinos

Desde el 25 de abril de este año se estrenó en Discovery Channel una nueva edición de “Supervivencia al Desnudo”. Se trata de su versión Latinoamérica que es la primera que el canal decide hacer en esta región del mundo. Los participantes son provenientes de México, Colombia y Argentina y ofrecen una nueva mirada al modo de sobrevivir de los humanos. En entrevista con Publimetro, Michela Giorelli, vicepresidenta de Producción y Desarrollo para de Discovery Channel para Latinoamémrica y Estados Unidos contó, “Esta es la primera temporada que se hace para Latinoamérica y se grabó en 2021. Este es uno de los programas más exitosos de Discovery y por eso se decidió hacer esta versión que se va poder ver en el mundo entero”.

A modo de contexto, fue en el año 2013 cuando en Estados Unidos se estrenó la primera versión de “Supervivencia al Desnudo”, programa el cual agradó tanto a los televidentes que ya lleva nueve años al aire. “Estamos muy orgullosos de esta versión que no tiene nada que envidiarle a las versiones de Estados Unidos”, mencionó Giorelli. Relacionado con la convocatoria para elegir a los participantes la vicepresidenta explicó que “lo que ellos buscaron son concursantes expertos en supervivencia con bastante entrenamiento”, esto con la intención de que ninguna persona corra algún riesgo.

"Supervivencia al Desnudo". / Foto: Cortesía.

Para seleccionar a los participantes se requirieron muchos estudios físicos y psicológicos por los cuales pasaron los concursantes. Estos son los 10 los participantes que forman parte de “Supervivencia al Desnudo Latinoamérica”: Fernanda de 31 años, es mexicana y bióloga marina, Ignacio es argentino de 31 años y es entrenador personal y yogui, Luis Felipe es colombiano y tiene 40 años, es ganadero y publicista y Paola de 34 años, es mexicana y es paisajista, deportista de aventura y madre de tres hijos. Así como: María Victoria quien es una colombiana de 35 años y empresaria de vinos, Alfredo un mexicano de 39 años, es surfista profesional y empresario eco- turístico, Isabela de Argentina de 27 años y es cocinera vegana, Pablo un mexicano de 24 años, que es estudiante de ingeniería ambiental y arquero profesional, Cristal de tiene 25 años, es mexicana y comunicóloga y Juan Pablo, un mexicano de 36 años que es químico clínico e instructor de deportes de aventura.

“La convocatoria estuvo abierta a todo el público pero nosotros también tuvimos una metodología de ir a buscar y encontramos personajes interesantes en escuelas de supervivencia”, apuntó Michela Giorelli. Algo muy importante es que Colombia fue el lugar que la producción de Discovery decidió sería el sitio para grabar el programa. Relacionado con la flora y la fauna del lugar en exclusiva ara Publimetro Discovery contó que “la producción se ubicó en diversas zonas de la vasta región del Vichada, parte de la gigantesca cuenca del río Orinoco”.

"Supervivencia al Desnudo". "Supervivencia al Desnudo". / Foto: Cortesía.

De la misma manera, Michela comentó que buscaron una zona en la cual hubiera un clima extremo pero no insportable por ello en este sitio la temperatura durante el día es de 49 grados Celsius y por la noche esta puede descender a 19 grados. En esta parte de Colombia hay un extensa flora y fauna justo para que los participantes puedan cazar para comer. No obstante, también habitan en ella animales como: pumas, jaguares, anacondas y cocodrilos. En cuanto al riesgo que corren los concursantes al estar en el mismo ambiente con este tipo de animales, Giorelli dijo que “si a estos animales no se les molesta no hacen daño”.

"Supervivencia al Desnudo". "Supervivencia al Desnudo". / Foto: Cortesía.

Finalmente, esta nueva temporada de “Supervivencia al Desnudo” está compuesta por siete episodios en los cuales se verá cómo sobreviven los 10 participantes durante 21 días sin comida, agua y ropa. “La diferencia que nosotros notamos es que el latinoamericano es más llevadero, son personas que trabajan en grupo y la supervivencia la ven como algo altruista y crearon lazos fuertes de amistad y esto es un contraste con algunas de las versiones estadounidenses. Pero sí el latino es muy social y altruista y es algo que me gustó mucho”, compartió Michela Giorelli.

