Ingrid Coronado habla de su libro Mujerón y del movimiento que lo acompaña

La conductora de televisión Ingrid Coronado se encuentra en una nueva faceta de su vida ya que acaba de presentar su nuevo libro titulado “Mujerón”. Este es un libro perfecto para las personas que quieren superar miedos, malas experiencias y batallas internas. “Este libro lo escribí en 40 días fue algo como algo muy extraño porque un día tomé la decisión que quería escribir el libro que me hubiera gustado leer. Me senté en mi computadora con una copa de vino y mil ideas en mi cabeza y las teclas de la computadora no se dejaron de mover en ese tiempo. Venía información no sé de dónde y fue al como mágico”, contó la conductora en entrevista con Publimetro.

Ingrid Coronado. Ingrid Coronado. / Foto: Paloma Takahashi.

Asimismo, Coronado explicó que tardó cuatro meses en encontrar el nombre perfecto para su libro y que fue su cuñado quien le dio la idea de “Mujerón”, con el juego de palabras de “Mujer” y “On” que significa encender un poder dentro de sí mismos. La ahora escritora mencionó que con su libro ella pretende iniciar un movimiento para ayudar a las mujeres en diversos ámbitos por medio de una fundación de la cual más adelante dará detalles.

La ahora escritora Ingrid Coronado empodera a las mujeres con “Mujerón”

“A lo largo de todos estos años yo no me he dado a conocer como una persona a la que le guste hablar mucho de su vida personal y mucho menos de mi vida íntima y de las cosas que más me han dolido y evidentemente es algo que me costó mucho trabajo hacerlo”, puntualizó Ingrid del proceso de escribir su libro. A lo cual añadió, “Mujerón es un proyecto con el cual estoy recuperando mi libertad, mi voz porque me estoy atreviendo a hablar de todos esos pasajes de mi vida que fueron muy fuertes para mí pero que me ayudaron a convertirme en la persona que ahora soy”.

“Mujerón” no solamente es un libro que habla del poder femenino, sino que invita a las mujeres a tomar de la mano a sus parejas para salir adelante juntos. “Este no es un movimiento en contra de los hombres, todo lo contrario porque aquí trabajamos en conjunto con los hombres para que todos podamos tener una vida mejor”, dijo Coronado. Para concluir, Ingrid Coronado subrayó que en “ningún momento se arrepintió de escribir algo en su libro” ya que lo que ella estaba haciendo era expresarse con todo lo que es.

