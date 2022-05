Manuel Medrano presenta el Eterno Tour el cual es un viaje por su historia musical

El día de hoy el cantante colombiano Manuel Medrano se presentará en el Pespi Center con motivo de su “Eterno Tour”. “Eterno” es el nombre de su segundo álbum el cual lleva ese nombre debido al significado tan especial que tiene para el cantante. “Siento que la eternidad así como el universo son dos palabras que siempre me han llamado mucho la atención que me hacen conectar”, dijo Medrano en entrevista con Publimetro.

Manuel Medrano. Manuel Medrano. / Foto: Cortesía.

Con mucha emoción el artista de 34 años dijo que el “Eterno Tour” es su primera gira oficial con la cual estará visitando México, el resto de Latinoamérica y España. “Es un show muy especial para mí porque es un sueño hecho realidad por tener el privilegio de llevar tu música a otro país y el tener un tour”, platicó el cantante. Como dato, en este concierto el colombiano deleitará a la audiencia con sus dos discos: “Manuel Medrano”, el cual lanzó en 2015 y “Eterno” que se estrenó el año pasado.

Manuel Medrano. Manuel Medrano. / Foto: Instagram.

“Este fue un álbum que gestó en la distancia en un momento en el que todos estábamos confinados y la fecha de lanzamiento se retrasó. Grabé medio disco en Colombia y luego vine a México a terminar e grabar el álbum acá”, contó Medrano. Relacionado con el título de “Eterno”, Manuel reflexionó acerca del concepto de que los “humanos somos polvo de estrellas que siempre hemos estado en la Tierra” y que anteriormente “fuimos uno y ahora somos millones de partículas en el universo”.

Asimismo el artista mencionó, “Cuando hablas de eterno todo mundo habla de amor y es algo que me parece lindo y por ello elegí este nombre para mi disco”. Aunque todo su disco le gusta, “Más allá”, “Nenita”, “Tengo que llegar a tiempo”, son las tres canciones favoritas de Manuel Medrano de “Eterno”. De su carrera artística, Medrano confesó que él comenzó a escribir canciones a los 13 años, no obstante, lo dejó por un tiempo pero a sus 18 años retomó esta actividad y se dedicó de lleno a hacerlo.

Finalmente, Manuel Medrano compartió que estuvo en la portada de la revista “Rolling Stone” en su edición colombiana y de ello dijo, “Es algo muy especial y debo confesar que me siento bien y me gustó haber contado con el apoyo de la revista para promover mi nuevo álbum y me hizo muy feliz la oportunidad de estar ahí. Siento que son de esas cosas que son icónicas en la música y que son para siempre”. Para concluir el artista compartió, “Creo que la música siempre ha estado dentro de mí y ahora es el momento en el que tengo la oportunidad de explorar y de mostrarlo al mundo”.

