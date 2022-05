Claudia Martín habla sobre sus planes de ser madre

Aunque en el último año Claudia Martín ha tenido que sobreponerse a las múltiples críticas tras anunciar su ruptura con el productor de televisión, Andrés Tovar, con quien se casó en 2019; eso no ha sido motivo para negarse a una segunda oportunidad al amor.

En la actualidad la protagonista de “Los ricos también lloran” no solo transita uno de los mejores momentos de su carrera tras el gran éxito de su más reciente telenovela, también goza de una nueva relación luego de experimentar los sinsabores de un divorcio mediático.

La novela antes mencionada además de darle uno de los personajes más icónicos de su carrera, le brindó la oportunidad de conocer al actor Hugo Catalán, quien más tarde se convertiría en su nuevo amor.

Durante una conversación con TVyNovelas, Claudia Martín mencionó lo feliz que se siente en su nueva relación y la fluidez con la que se está dando todo, pues asegura no tener prisa en absoluto.

“Me siento libre, como que, yo llego y le digo: ‘Esto soy, soy quien soy’, y él dice: ‘Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante’. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable”, comentó en una entrevista con Despierta América. “Me impulsa, y eso para mí es mágico”.

Claudia Martín desea ser madre

En relación al tema familiar, la actriz reveló lo bien que se lleva su novio con su familia y sobre todo con su madre con quien ha tenido más oportunidad de compartir.

Sin embargo, en cuanto a tener hijos Claudia Martín mencionó que no es un plan a corto plazo.

“Es algo que he querido y soñado, pero no tengo prisa. Una mujer se va dando cuenta con el pasar de los años cuál es el momento ideal. En este momento no está en mis planes pero sí quiero tener hijos”, dijo la intérprete de “Fuego ardiente”.

