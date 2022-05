Consuelo Duval vivió un fuerte altercado con una monja ¿Qué fue lo que pasó?

En más de 30 años de trayectoria Consuelo Duval se ha posicionado como una de las actrices y presentadoras más queridas de México. Aunque el papel de “Federica” en “La Familia P.Luche” es uno de los más icónicos de su carrera, anteriormente formó parte de importantes melodramas, como “Alondra”, “El privilegio de amar”, “Hasta que el dinero nos separe”, entre otros.

Sin embargo, en los últimos años se ha dedicado mayormente a la conducción de ambiciosos proyectos, como “El retador”, “Netas divinas” y “¿Quién es la máscara?” en calidad de jueza.

En una reciente transmisión de “Netas Divinas” a través de la pantalla de Unicable, Consuelo Duval habló sobre un delicado tema que nunca antes había mencionado y que causó asombro tanto en sus compañeras como en los televidentes que no se pierden el programa todos los miércoles a las 9:30 p. m.

La recordada intérprete de “Nacaranda” en “La hora pico” reveló que durante su infancia le rompió la biblia a una monja en venganza por algo que le había hecho.

¿Qué le hizo la monja a Consuelo Duval?

En referencia a momentos de ira que ha experimentado en su vida, Duval mencionó la vez que una religiosa le rompió una carta que le había dado una amiga.

“Estaba en la secundaria y en mi libro, atrasito, mi amiga me puso una carta. Simulé que estaba leyendo el libro, pero en realidad estaba leyendo la carta. Nada más oí que en el salón hicieron ‘Tss’, volteo y ahí estaba atrás la maestra viéndome leer la carta”, comentó.

Aunque estaba leyendo la carta escondida, una inofensiva travesura que cualquier niño ha hecho, Consuelo Duval no toleró el castigo de la monja.

“Me agarra la carta y la rompe. Cables despegados: fui a su escritorio, agarré la Biblia y se la rompí”, agregó la actriz.

En un principio su reacción fue querer pegarle a la monja pero ante la insistencia de sus compañeros de clases que no lo hiciera, optó por romper la Biblia para que viera lo que se siente.

“Obvio me corrieron un mes y reprobé hasta el día de hoy esas dos materias”, finalizó Consuelo Duval. “También mucha Biblia, ¿pero no es muy violento con la niña? Me parece muy violenta”, agregó Natalia Tellez, quien se sintió contrariada por el actuar de la religiosa.

