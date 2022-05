“Las estrellas bailan en Hoy”: Lis Vega y Raúl Magaña mejoraron calificaciones

La tercera semana de la competencia “Las estrellas bailan en Hoy” llegó con varias sorpresas para el jurado. Luego de las nuevas exigencias y las duras críticas los participantes parecen estar dispuestos a dar el todo por el todo, al menos así lo demostraron Lis Vega y Raúl Magaña, quienes derrocharon energía y estilo en su reciente espectáculo.

La famosa dijo sentirse a gusto durante las ensayos. “La salsa es uno de los géneros que más me gusta bailar porque obviamente viene mucho de mis raíces. Es algo que me nutre, siento que me da vida”, dijo la bailarina. Su compañero también se identificó con este género que le hace sentir “feliz y vivo”, al tiempo que dio algunas demostraciones de sus pasos de baile.

El actor pareció más dispuesto a lucirse en el escenario y aclaró que, pese a las críticas y las comentarios ofensivos del jurado, nunca se ha querido del programa. “Mi reto personal personal con esta coreografía es poder ser la mejor pareja de baile para Raúl Magaña”, dijo Lis Vega quien ha sido criticada por querer “elipsar” al famoso en la pista.

El jurado se mostró complacido tanto por la coreografía como por el cambio de look de Magaña. “Eres como un Sansón al revés, a tí te cortaron el pelo y te dieron fuerza. A parte, con todo lo que ha pasado a lo largo de los ensayos, a lo largo de las críticas, te creciste, eso es incréile Raúl, tu actitud, tu entusiasmo”, expresó la juez de caramelo, Andrea Legarreta.

Latin Lover dijo estar sorprendido con el desempeño de Raúl y su evolución. También elogió el trabajo de LIis Vega, aunque le exigió más esfuerzo en el baile. “Que tus nuevos seguidores sepan de lo que eres capaz. Sé que tienes años sin bailar pero sé que lo bien se aprende no se olvida, deja a Raúl por un momento y piensa un tantito en tí, aunque sean un equipo”.

Ema Pulido, quien en el anterior baile llamó “poste” a Raúl Magaña, se mostró en desacuerdo con Latin Lover. “Creo que no va por ahí, creo debería seguir. Ha sido muy grande el estímulo y han sido duras las críticas, que no te han gustado pero vez que son para bien, me encanta que te estés lanzando a hacer cosas que no has hecho, felicidades”. Luego recomendó a Raúl no caminar, sino bailar salsa.