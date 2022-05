“Medio tiempo”: JLo muestra todas sus facetas en nuevo documental

Si hay una vida que resulta fascinante e incluso ejemplar, es la de Jennifer López. Cantante, bailarina, actriz, empresaria, madre y filántropa, todas facetas donde ha logrado destacarse con una disciplina y pasión que resulta inspiradora.

“Jennifer López: Medio tiempo”, es el nombre del documental que da un vistazo a la trayectoria de la diva del Bronx y evolución en los últimos años. Este proyecto llega a la plataforma Netflix este 8 de junio, en el marco del Festival de Cine de Tribeca, y algunos de los detalles han sido revelados en el tráiler estrenado esta semana en las redes sociales.

“Parte de ser un gran artista es ser consciente”, expresa la cantante. Luego se muestra la faceta más profesional de JLo en plenos ensayos para su recordado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, junto a la colombiana Shakira. “Quien esté a mi alrededor, me siente. No solo se trata de hacer los pasos a tiempo, se trata de que lo hagamos juntos”, le expresa al bailarín mientras ejecuta sus movimientos perfectos.

Para JLo, cada presentación va más allá de un simple traje o lucir impecable. “No solo digo, ¿salí bien en la foto?, sonriendo de manera irónica. “Pero también digo ¿salí bien en la foto? Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. He vivido bajo las miradas de todos y me creí muchas de las cosas que me decían”.

JLo es una mujer acostumbrada a los adjetivos, o al menos ha aprendido a tolerarlos, aunque no todos le parecen los adecuados. En una serie de videos, la diva del Bronx da una muestra de los calificativos que ha recibido, algunos muy personales. “¿Qué opinas de tu trasero?”, pregunta el reportero, inquietud que ella intenta ignorar tanto por ser inoportuna como irrespetuosa, aunque él insistió. “Si Jennifer López me dijera que canto mal, le diría ´Tú también´”, se expresa en otro talk show.

Su prometido, el actor de Hollywood, Ben Affleck, aparece en la cinta, opinando sobre los comentarios negativos que ha recibido la cantante, y su tolerancia hacia el lado más oscuro de la fama. “Le he preguntado si no le molesta. Ella contesta ´Me esperaba esto´”, dice con cara de asombro.

El documental tiene un gran enfoque en el recordado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que la diva del Bronx protagonizó en 2020 junto a la colombiana Shakira. Jennifer aparece preparando el baile también junto a su hija Emme, mostrando su lado más perfeccionista. “Trato de darles algo con sustancia, no solo nosotros sacudiendo el trasero. Quiero algo real”.