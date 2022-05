Hombre invita una orden de tacos a vagabundo

“Los buenos somos más”, es una frase muy usada en distintas ocasiones y esta demuestra que muchas personas ayudan a su prójimo sin esperar nada a cambio. Tal como lo hizo una persona en calles de Nuevo León.

Mediante una publicación de Facebook, se dio a conocer el gran gesto que realizó un hombre a una persona en situación de calle. Según relatan en el post, un señor de camisa blanca comía tacos, al terminar, el comensal ordenó más comida para llevar.

Al salir, la persona se acercó a un vagabundo y le entregó la comida. Sin embargo, no todo acabó allí. El gran hombre, se quedó con su acompañante, le preparó sus tacos y se mantuvo con él.

“Esas acciones que hacemos en la vida, son retribuidas cuando uno menos lo espera, de hecho, cuando uno más lo necesita.. Felicidades buen hombre”, finalizó la publicación de la red social.

Misma que cuenta con miles de reacciones, en ella se pueden encontrar diversos comentarios que agradecen y resaltan el gran gesto que realizó el hombre a una persona que lo que más necesitaba era un pequeño apoyo: “Señor hermoso, usted ya tiene su lugar asegurado en el cielo” o “Dios se lo multiplique”.

