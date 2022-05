Justin Bieber llega a Monterrey, su primera parada en México. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for The Recording A)

El pasado domingo 22 de mayo, el cantante canadiense de 28 años de edad, Justin Bieber, arribó a Monterrey, su primera parada en el Justice Tour México. El primer concierto de la gira mexicana se llevó a cabo en el Estadio de Béisbol Monterrey, que reunió alrededor de 27 mil beliebers de todos los estados de la República Mexicana. Asimismo, Zignia Live, fue el encargado de llevar al canadiense hasta la ciudad antes mencionada.

Justin Bieber. Justin Bieber visitará CDMX, Guadalajara y Monterrey para su Justice Tour. / Foto: Ticketmaster.

Por otro lado, Bieber regresó a tierras regias tras cinco años de ausencia, cabe recalcar que el cantante, ha visitado en tres ocasiones la ciudad. En 2011 con la gira My World Tour, en 2017 con Purpose Tour y por último, en 2022 con Justice Tour.

Justice Tour en Monterrey. Justin Bieber en México, revelan a los teloneros para su concierto en CDMX, Guadalajara y Monterrey. / Foto: Twitter

El concierto comenzó con los teloneros Eddie Benjamin y ¿Téo?, quienes presentaron sus mayores éxitos, aproximadamente a las 20:40 horas, Justin Bieber, salió al escenario con un look en colores neutros, un short en tono beige, una camiseta blanca y su distintivo beanie o gorro y comenzó con la canción Somebody para posteriormente cantar Hold On, Deserve You y Holy.

Justin Bieber llega a Monterrey, su primera parada en México. / Foto: Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Tras interpretar estos temas, el canadiense dijo “Bienvenidos al Justice World Tour, estoy muy contento de estar aquí. Te amo”, con lo que enloqueció a todos sus beliebers ya que habló en español. Además, su esposa Hailey Bieber, estuvo presente durante todo el show y se espera que lo acompañé durante toda la gira mexicana.

Justin Bieber llega a Monterrey, su primera parada en México. / Foto: Instagram (Foto: @rorykramer)

Tras una hora de concierto, Bieber culminó su presentación en Monterrey con las canciones Baby, Peaches y por último, Anyone y por si fuera poco, el estadio se iluminó con fuegos artificiales de todos los colores y a la par, Justin Bieber gritó “Te amo mucho México”.