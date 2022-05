El pasado 18 de mayo, por medio de la aplicación de Twitter, el cantante de regional mexicano de 23 años de edad, Christian Nodal, filtró una conversación entre su exprometida Belinda y él, en los cuales, se puede leer que la intérprete de ‘Sapito’, le solicitaba dinero para arreglarse los dientes y para poder apoyar a sus padres.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Tras esta publicación, usuarios en redes sociales, mostraron su molestia debido a que el intérprete de ‘Botella Tras Botella’, compartió capturas de una conversación privada, según él, para “Obtener paz, limpiar su nombre y sanar esos fantasmas que lo atormentan”.

Lupillo Rivera opina acerca de los polémicos mensajes entre Belinda y Christian Nodal

Días más tarde, el cantante de 50 años, Lupillo Rivera, y exnovio de Belinda, dio su punto de vista acerca de la filtración de los mensajes de WhatsApp y señaló que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante porque eso es lo que hacen los hombres de verdad.

”Yo sé lo que le di a las mujeres, no es mi lugar ponerlo en mesa y decir ‘Yo hice esto y lo otro’ porque eso no me hace mejor, yo simplemente ‘Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante’ yo ya di vuelta a la página hace mucho tiempo”, dijo el cantante en entrevista con Ventaneando.

Lupillo Rivera opina acerca de los mensajes entre Belinda y Nodal. / Foto: Getty Images

La historia de amor entre Lupillo Rivera y Belinda

La historia de amor entre Lupillo Rivera y Belinda comenzó en 2019, cuando ambos eran coaches en el reality show de La Voz México para el canal TV Azteca, y posteriormente, en una entrevista para el programa Chisme No Like, el cantante de regional mexicano, compartió que su romance inició el 27 de marzo de 2019 y dio por finalizado el 27 de agosto del mismo año.