Así fue el romance entre Jaime Camil y Thalía

Cupido ha flechado a varias personalidades de la farándula. El amor está en el aire y los romances entre los artistas siempre sorprende al público que sigue sus carreras pero también su vida sentimental. Thalía y Jaime Camil protagonizaron precisamente uno de los noviazgos más mediáticos y lograron convertirse en una de las parejas más admiradas de la pantalla.

El actor, quien pronto será visto en la bioserie autorizada de Vicente Fernández, reveló años más tarde detalles de aquel romance que marcó su juventud. También describió la personalidad de la cantante quien ahora está casada con uno de los empresarios musicales más influyentes, Tommy Mottola.

“Tenía una personalidad muy tranquila, le gustaba platicar, le gustaban mucho los planes bohemios, nos íbamos mucho los fines de semana a Acapulco, Toluca, era una relación muy bonita, honesta, a diferencia de otras que he tenido”, contó Camil en el programa del presentador Pedro Sevcec.

Ambos gozaban de popularidad en la década de los 90, cuando Thalía ya se había lanzado como solista y el actor también daba sus pasos en la animación. El destino los unió en las grabaciones del video “Intimidad” uno de los éxitos musicales de la mexicana, y desde entonces se relacionaron más allá de la amistad.

Camil quien entonces estaba muy enamorado de Thalía contó los detalles de la ruptura que años más tarde recuerda entre la nostalgia y el dolor. “La relación termina porque a ella le llega una oferta de trabajo muy ambiciosa para irse a España a conducir unos programas allá; a la mamá yo no le caía muy bien , entonces estando ella en España perdimos el contacto físico de vernos todos los días, y le empiezan a llover ideas de ciertas personas sobre la relación”.

El actor contó que un día la contactó por teléfono y respondió la mamá de Thalía. “La quiero mucho, es una gran señora, no vayan a creer que no es así, le pregunté por su hija, eras las 7:00 am en España y ella me dijo que se estaba bañando. Oígame señora póngame cualquier otro pretexto pero no que se está bañando, yo la conozco, duerme hasta muy tarde”.

Camil ha sido relacionada con otras famosas y en la actualidad está casado con la modelo Heidi Balvanera, con quien tiene dos hijos. Thalía ha protagonizado varios romances con los galanes y empresarios más codiciados entre estos Fernando Colunga, Erik Rubín, Diego Schoening y Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente de México. En 2002 se casó con el empresario Tommy Mottola, 20 años mayor que ella, y con quien se radicó en Estados Unidos y tuvo dos hijos.