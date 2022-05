Hermana de Octavio Ocaña anuncia su embrazo y pide respeto a la privacidad familiar

Después de la lamentable noticia a la que tuvo que enfrentarse la familia Ocaña por la trágica muerte de Octavio, el protagonista cuando niño de Benito Rivers de la serie Vecinos, su hermana mayor Ana Leticia, anunció que pronto será mamá y que está segura que será un bebe arcoíris, término que se utiliza para describir un embarazo que surge después de haber sufrido una gran pérdida.

La muchacha de 28 años de edad precisó a través de su cuenta de Instagram la felicidad que los embarga, sin embargo hizo un llamado al público a que respeten su privacidad y la de su familia.

El primer hijo de Ana Leticia viene a ser un bálsamo para la familia que todavía busca justicia por el asesinato del actor de Vecinos. “Dios nos ha bendecido. Vamos a ser papás, no he dejado de llorar, precisó en un post donde aparece acompañada de su esposo. En otro imagen, junto a sus padres, escribió que “la felicidad en estos momentos viene de cielo”.

Ana Leticia Ocaña muestra su prueba de embarazo Foto: IG @analeticiaocana

Ana Leticia, hermana mayor de Octavio dijo que tanto ella como su familia todavía lloran la muerte del actor que fue asesinado de un disparo el pasado 29 de octubre una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, por esa razón pidió compasión y solidaridad.

“Si quieren una foto, no se las voy a negar, nunca hemos negado fotos, ni mis papás, ni mi hermana, Octavio en vida jamás las negó, las damos y he dado muchas aquí en la plaza, muchos ya saben donde estoy trabajando.

“Entiendo que ya no hay privacidad en mi vida ni en la de mi familia, pero respetemos un poco también los espacios y cómo hacemos las cosas”, comentó en su cuenta de Instagram.

“No me tomen fotos a escondidas o como que hacen que yo no me doy cuenta, y en el espejo de un baño mucho menos, cómo creen, no hagan esas cosas, hay que respetar también la privacidad de las personas”, declaró.

Hermanas de Octavio Omaña Foto: IG @analeticiaocana

”.