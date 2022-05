El pasado 18 de mayo, por medio de la plataforma de streaming Netflix, se estrenó la tercera temporada de la aclamada serie ¿Quién mató a Sara?, el elenco de esta temporada está conformado por Manolo Cardona, Ximena Lamadrid, Claudia Ramírez, Ginés García Millán, Alejandro Nones, Eugenio Siller, Marifer, Matías Novoa y se unen, Jean Reno, Maite Perroni y Rebecca Jones.

En entrevista, Rebecca Jones comentó que se siente honrada de que la hayan seleccionado para unirse a este exitoso proyecto, “Ya había trabajado con Netflix y me dio mucho gusto cuando el escritor me dijo que hicieron el papel especialmente para mí y me escogieron como la esposa del actor Jean Reno, fue un verdadero placer participar en un melodrama”.

Rebecca Jones se une a la serie ¿Quién mató a Sara?. / Foto: Netflix

Asimismo, la actriz, reveló que la tercera temporada es la más sorpresiva de todas y que incluso, toca temas sociales de actualidad muy importantes tales como la salud mental “Es una serie profunda, que también hace pensar en la doble moral, la religión como excusa de todo, son temas fuertes”.

Por otro lado, Rebecca Jones está agradecida con Netflix y le parece increíble que la plataforma le de oportunidad a nuevos talentos de sumarse a estos proyectos, que además, les abre la puerta para llegar a miles de países y de hogares.

Rebecca Jones se une a la serie ¿Quién mató a Sara?. / Foto: Netflix

A la par, mencionó que el director hace un excelente trabajo manejando el pasado y presente, ya que su personaje aparece 18 años antes y 18 años después, “Mi personaje es siniestro y la temporada es sorprendente”.