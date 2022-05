Will Smith enfrentó sus miedos durante una ceremonia de ayahuasca

Will Smith habló sobre su experiencia con el ayahuasca instagram @willsmith

Casi nadie es ajeno al polémico episodio que protagonizó Will Smith en la ceremonia de los premios Óscar en el pasado mes de marzo, pero muy pocos conocen la versión del actor en la que asegura que anteriormente había tenido múltiples visiones de fuertes momentos que atravesaría en su vida.

Durante una entrevista con David Letterman en ‘No necesitan presentación’, el ganador al Óscar en la categoría de ‘Mejor actor’ por su actuación en ‘El método Williams’ reveló cómo fue su experiencia al probar por primera vez la ayahuasca, una planta con efectos psicoactivos que se usa para tratar trastornos.

En el episodio disponible a través de Netflix grabado antes de la polémica causada por el actor en la premiación de La Academia, mencionó las visiones que tuvo luego de beber ayahuasca en las que vio pasar sus miedos personales y laborales.

Will Smith recurrió a la ayahuasca para sanar su adicción al éxito

Durante la conversación David Letterman, Will Smith reveló que cerca del estreno de ‘Soy Leyenda’ sintió que estaba “enfermo” por la necesidad de éxito en su vida, así que decidió asistir a una ceremonia de ayahuasca para remediar esa sensación.

“Empecé a ver que todo mi dinero se esfumaba, mi casa y mi carrera también. Trataba de agarrarlo y toda mi vida se destruía. Este es mi miedo en la vida real”, mencionó el actor.

Según comentó Smith, a lo largo del ritual se autopercibió de una forma que nunca antes lo había hecho.

“Una de las experiencias fue la experiencia psicológica individual más infernal de mi vida”, aseguró.

Sin embargo, lejos de asustarse y renunciar a la práctica decidió seguir experimentando a lo largo de dos años en 14 oportunidades y en territorio peruano.

“Cuando lo bebes normalmente tarda unos 45 minutos en hacer efecto. Y allí sentado siempre te sientes como ‘Tal vez no va a patear en este momento’”, comentó Will Smith. “(Escuchaba una voz) que me decía: ‘Esto es lo que la mierda es. Esto es lo que es la puta vida’”, agregó.

Para finalizar mencionó que después de tantas ceremonias desarrolló un amor propio que jamás había logrado. “Confío en que estaré bien, pase lo que pase”.

