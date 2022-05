Camila sigue vigente para que no pasen de moda las canciones románticas

Pablo Hurtado y Mario Domm están listos para ofrecer el último show en México, antes de su gira por algunos países en Sudamérica. Camila regresa al Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, para brindar una noche dedicada al amor y desamor.

“Pues para toda la gente de Jalisco y de su alrededor, será un concierto muy a flor de piel siento yo”, dijo Pablo; mientras Mario agregó, “importante igual para Camila, Pablo y yo tenemos muchas ganas de volver a Guadalajara, es un lugar que nos ha recibido siempre bien, el Auditorio Telmex suena bien bonito, traemos mucha tecnología en esta ocasión pero también a la vez mucha cercanía con el público, siento que va a ser de mucha cercanía con el público, muy mágico y que cierra una etapa que nos parece importante para los dos”.

En 2014 Camila lanzó un tercer álbum en estudio, Elypse, transformando su fisonomía de trío a dúo. Hoy son Mario y Pablo quienes impulsan este proyecto de música con el que la que la gente se ha entregado con tanto fervor, y que sigue con tanta fidelidad.

“Esta Pandemia fue un booster para el crecimiento espiritual de muchos, el regresar al origen y darte cuenta que no eres indispensable ha hecho que muchas personas pensemos diferente, así que al volver al escenario y cuando quisimos volver a hablar igual que cuando se tuvo la pandemia, nos dimos cuenta que las personas que estaban arriba ya no eran las mismas, así que eso hemos notado en el público también, se siente como que el público también recibe la música diferente y hay mucho más agradecimiento mutuo en cada concierto de los que hemos hecho en el último tiempo, así que en Guadalajara siento que va a ser una oportunidad bellísima para no solamente compartir la música y la comunión con ella sino también poder vibrar ese agradecimiento por la oportunidad de estar en un lugar sin cubrebocas con muchísima gente y sentir esa energía es algo irrepetible”, detalló Mario.

Desde entonces Camila ha llegado 15 veces a la cima de las listas de popularidad mexicanas y otras tantas más allá de sus fronteras. Temas como Abrázame, Coleccionista de canciones, Todo cambió, Mientes, Aléjate de mí, Bésame, Decidiste Dejarme, Perdón y Te Confieso entre muchos otros, los han hecho obtener cifras extraordinarias en la industria de nuestros días: más de 30 premios internacionales entre los que destacan.

“Pues como dijo Mario, lo vivimos con mucho agradecimiento porque haber estado dos años completamente imposibilitados de tocar en vivo hizo que ahora valoremos mucho más esta experiencia y le demos una intención diferente a veces ya teníamos tantos conciertos, uno tras otro que se volvía un poco más en automático todo y ahora creo que lo vemos distinto, además como bien dijiste, la familia ha crecido, ahora cada vez que salimos a veces viajamos con las familias pero otras vamos solos, así que el esfuerzo que implica cada vez que nos desprendemos de la familia para estar en un lugar le da un sentido diferente. Creo que la música es la pasión que nos ha llevado durante todos estos años y es lo que nos motiva a estar en un concierto, sabemos que la gente no va a vernos, sino va a vivir una experiencia musical”, puntualizó Pablo.

“Espero que sigamos Pablo y yo acá, no lo sé, así que, aparte de muchísima suerte que hemos tenido y de que hemos conectado con la gente en el momento correcto, de que fuimos una banda que se coló en una etapa donde la gente duraba mucho tiempo escuchando una canción en la radio y logramos penetrar en fibras más profundas así que somos una banda que tuvo suerte; ahorita todavía de pie y dando música como el primer día”. — Mario Domm

Al preguntarles cuál era la salud de Camila, el primero en responder fue Domm, “ah que buena pregunta, yo siento que sería la de un atleta que está entrenando después de una pandemia para ganar una olimpiada, así se siente, las canciones nuevas se sienten así. Tenemos muchas ganas de hacer el próximo año una gira en estadios grandes por toda Latam y la música lo esta respaldando lo que llevamos grabado suena a esos estadios. Así que estamos con ganas de poder concretar ese sueño”.

Camile defiende las canciones románticas

“Creo que hay música para todo y para todos y en nuestro caso creo que lo que nos surge naturalmente es lo que hacemos, no nos gusta pretender algo que no somos ni hacer cosas por seguir una tendencia, así que musicalmente y en cuanto a las letras siempre hemos fotografiado un momento de nuestras vidas y lo hemos tratado de proyectar de la manera más honesta posible, porque creemos de verdad que una canción conecta cuando eres honesto en lo que dices y en la forma en la que haces las cosas porque la gente que lo recibe, percibe esa naturalidad y esa honestidad con la que surgió esa canción y puede sentir o conectar con una emoción similar”, expresaron.

Lo que viene para Camila

“Ha sido un año en el que hemos reactivado muchísimo nuestro trabajo y nos sentimos muy productivos, teníamos esa necesidad ya de salir, de hacer cosas nuevas y bueno después de los conciertos en México. Después de Guadalajara, nos vamos a Venezuela a hacer dos conciertos con Sin Bandera, vamos a California a cerrar esa gira con ellos en The Forum en Los Ángeles, que es un lugar muy grande, muy importante. Vamos a dedicarnos de lleno álbum que ya empezamos a grabar, tenemos intenciones de grabar un primer sencillo alrededor de septiembre y comenzar a trabajar durísimo en ese disco que pues probablemente saldrá a principios del año que entra”, finalizó Mario.