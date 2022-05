Sebastián Yatra revela que Camilo y Rauw Alejandro no están enamorados de sus parejas

Por medio de redes sociales, se comenzó a viralizar un video donde el cantante colombiano-español de 27 años de edad, Sebastián Yatra, le confiesa a Susana Giménez que Camilo y Rauw Alejandro no están enamorados de sus parejas, Evaluna y Rosalía, respectivamente.

Por otro lado, Rauw Alejandro y Rosalía, hicieron oficial su noviazgo en septiembre de 2021, pero se cree que comenzaron su relación en marzo de 2020. En el caso de Camilo y Evaluna, se dieron el sí en febrero de 2020 y en abril de 2022 le dieron la bienvenida a su primogénito Índigo.

Fue por medio de diversas cuentas en redes sociales, que se compartió el video donde supuestamente Sebastián Yatra le confiesa a la actriz, conductora y empresaria argentina Susana Giménez que Camilo y Rauw Alejandro no están enamorados, en pocas palabras, sus relaciones son falsas o para aparentar.

El intérprete de Tacones rojos, se encontraba en una cena cuando le compartió varias revelaciones a la conductora “Ni Camilo ni Rauw no están enamorados, mira, es lo que yo me he dado cuenta en estos años que he trabajado en este medio” confesó el cantautor, a lo que la argentina respondió “No puede ser, no puedo creerlo”.

Cabe recalcar, que ambos artistas se encuentran rodando una serie o programa en Buenos Aires, Argentina, para la plataforma de Paramount+, el cual se titula “Susana, invitada de honor”, por lo tanto, se cree que el video filtrado podría ser parte de un sketch o broma para dicho show.

Por otro lado, Sebastián y Susana, en encubierto y caracterizados como unas personas completamente diferentes, se dirigieron a la estación del metro Facultad de Derecho, donde ofrecieron una presentación para todas las personas que iban pasando, mientras que a la par, iban revelando su verdadera identidad.